https://1prime.ru/20260818/germanija-872466059.html
В Германии в 2025 году закрылись около 190 тысяч компаний
В Германии в 2025 году закрылись около 190 тысяч компаний - 18.08.2026, ПРАЙМ
В Германии в 2025 году закрылись около 190 тысяч компаний
Около 190 тысяч компаний закрылись в Германии в 2025 году, что примерно на 10% больше, чем годом ранее, свидетельствует исследование Центра европейских... | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T13:34+0300
2026-08-18T13:34+0300
2026-08-18T13:34+0300
бизнес
мировая экономика
германия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872466059.jpg?1787049295
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Около 190 тысяч компаний закрылись в Германии в 2025 году, что примерно на 10% больше, чем годом ранее, свидетельствует исследование Центра европейских экономических исследований (ZEW) и кредитной компании Creditreform.
"Число закрытий компаний в Германии в 2025 году выросло второй год подряд. По расчетам ZEW Mannheim и Creditreform, закрылось почти 190 тысяч компаний - примерно на 10% больше, чем годом ранее", - говорится в исследовании.
Отмечается, что особенно много компаний закрылось в сфере общественного питания и гостиничного бизнеса, в автомобилестроении и среди врачебных праксисов.
При этом лишь каждое восьмое закрытие компании было связано с банкротством. Все чаще коммерческую деятельность прекращают и компании со средним или хорошим кредитным рейтингом. Наряду с экономическими трудностями на процесс закрытия предприятий также влияют нехватка квалифицированных кадров, высокие издержки и отсутствие преемников для передачи бизнеса.
"Нестабильные рамочные условия, высокие затраты на энергию и персонал, а также нехватка квалифицированных кадров сейчас затрагивают компании практически во всех секторах экономики", - сказала исследователь ZEW Сандра Готтшалк.
"В то же время все большее значение приобретает демографический фактор. Все больше компаний закрываются из-за того, что их владельцы уходят на пенсию и не находят преемников, хотя эти предприятия остаются вполне жизнеспособными", - добавила она.
Германия уже три года подряд находится в состоянии общей экономической стагнации. Экономика страны переживает спад, вызванный, в числе прочего, высокими ценами на энергоносители из-за прекращения поставок газа из России.
германия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, мировая экономика, германия
Бизнес, Мировая экономика, ГЕРМАНИЯ
В Германии в 2025 году закрылись около 190 тысяч компаний
EW: в Германии в 2025 году закрылись почти 190 тысяч компаний
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Около 190 тысяч компаний закрылись в Германии в 2025 году, что примерно на 10% больше, чем годом ранее, свидетельствует исследование Центра европейских экономических исследований (ZEW) и кредитной компании Creditreform.
"Число закрытий компаний в Германии в 2025 году выросло второй год подряд. По расчетам ZEW Mannheim и Creditreform, закрылось почти 190 тысяч компаний - примерно на 10% больше, чем годом ранее", - говорится в исследовании.
Отмечается, что особенно много компаний закрылось в сфере общественного питания и гостиничного бизнеса, в автомобилестроении и среди врачебных праксисов.
При этом лишь каждое восьмое закрытие компании было связано с банкротством. Все чаще коммерческую деятельность прекращают и компании со средним или хорошим кредитным рейтингом. Наряду с экономическими трудностями на процесс закрытия предприятий также влияют нехватка квалифицированных кадров, высокие издержки и отсутствие преемников для передачи бизнеса.
"Нестабильные рамочные условия, высокие затраты на энергию и персонал, а также нехватка квалифицированных кадров сейчас затрагивают компании практически во всех секторах экономики", - сказала исследователь ZEW Сандра Готтшалк.
"В то же время все большее значение приобретает демографический фактор. Все больше компаний закрываются из-за того, что их владельцы уходят на пенсию и не находят преемников, хотя эти предприятия остаются вполне жизнеспособными", - добавила она.
Германия уже три года подряд находится в состоянии общей экономической стагнации. Экономика страны переживает спад, вызванный, в числе прочего, высокими ценами на энергоносители из-за прекращения поставок газа из России.