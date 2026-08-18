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В Германии в 2025 году закрылись около 190 тысяч компаний

В Германии в 2025 году закрылись около 190 тысяч компаний - 18.08.2026, ПРАЙМ

В Германии в 2025 году закрылись около 190 тысяч компаний

Около 190 тысяч компаний закрылись в Германии в 2025 году, что примерно на 10% больше, чем годом ранее, свидетельствует исследование Центра европейских... | 18.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-18T13:34+0300

2026-08-18T13:34+0300

2026-08-18T13:34+0300

бизнес

мировая экономика

германия

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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Около 190 тысяч компаний закрылись в Германии в 2025 году, что примерно на 10% больше, чем годом ранее, свидетельствует исследование Центра европейских экономических исследований (ZEW) и кредитной компании Creditreform. "Число закрытий компаний в Германии в 2025 году выросло второй год подряд. По расчетам ZEW Mannheim и Creditreform, закрылось почти 190 тысяч компаний - примерно на 10% больше, чем годом ранее", - говорится в исследовании. Отмечается, что особенно много компаний закрылось в сфере общественного питания и гостиничного бизнеса, в автомобилестроении и среди врачебных праксисов. При этом лишь каждое восьмое закрытие компании было связано с банкротством. Все чаще коммерческую деятельность прекращают и компании со средним или хорошим кредитным рейтингом. Наряду с экономическими трудностями на процесс закрытия предприятий также влияют нехватка квалифицированных кадров, высокие издержки и отсутствие преемников для передачи бизнеса. "Нестабильные рамочные условия, высокие затраты на энергию и персонал, а также нехватка квалифицированных кадров сейчас затрагивают компании практически во всех секторах экономики", - сказала исследователь ZEW Сандра Готтшалк. "В то же время все большее значение приобретает демографический фактор. Все больше компаний закрываются из-за того, что их владельцы уходят на пенсию и не находят преемников, хотя эти предприятия остаются вполне жизнеспособными", - добавила она. Германия уже три года подряд находится в состоянии общей экономической стагнации. Экономика страны переживает спад, вызванный, в числе прочего, высокими ценами на энергоносители из-за прекращения поставок газа из России.

германия

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бизнес, мировая экономика, германия