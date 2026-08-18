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Обмеление Рейна подняло цены на топливо в Германии - 18.08.2026, ПРАЙМ
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Обмеление Рейна подняло цены на топливо в Германии
Обмеление Рейна подняло цены на топливо в Германии - 18.08.2026, ПРАЙМ
Обмеление Рейна подняло цены на топливо в Германии
Обмеление Рейна привело к ощутимому росту цен на топливо в Германии, передает агентство DPA со ссылкой на немецкий автоклуб ADAC, который отслеживает ситуацию... | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T17:05+0300
2026-08-18T17:05+0300
бизнес
германия
нидерланды
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БЕРЛИН, 18 авг - ПРАЙМ. Обмеление Рейна привело к ощутимому росту цен на топливо в Германии, передает агентство DPA со ссылкой на немецкий автоклуб ADAC, который отслеживает ситуацию на заправках. "Из-за низкого уровня воды в Рейне растут цены на топливо, что отражается и на среднем по Германии показателе", - говорится в сообщении с указанием на то, что обмеление реки привело к трудностям с логистикой. По данным агентства, в понедельник средняя по Германии цена на литр бензина Super E10 составила приблизительно 2,17 евро, что на 0,8 евроцента больше, чем днем ранее. Дизель, согласно информации DPA, подорожал на 0,9 евроцента - до 2,25 евро за литр. Агентство уточняет, что сейчас самые высокие цены на топливо зафиксированы в федеральных землях, по которым течет Рейн - Северный Рейн-Вестфалия и Рейнланд-Пфальц, а также в земле Гессен, юго-западная граница которой пролегает вдоль реки. Ранее телерадиокомпания NOS сообщила, что уровень реки Рейн на востоке Нидерландов у пограничного пункта Лобит, через который в страну поступает вода из Германии, из-за засухи и жары обновил рекордный минимум, установленный в 1947 году.
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бизнес, германия, нидерланды
Бизнес, ГЕРМАНИЯ, НИДЕРЛАНДЫ
17:05 18.08.2026
 
Обмеление Рейна подняло цены на топливо в Германии

DPA: в Германии из-за обмеления Рейна выросли цены на топливо

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкРабота автозаправки
Работа автозаправки - ПРАЙМ, 1920, 18.08.2026
© РИА Новости . Алексей Куденко
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БЕРЛИН, 18 авг - ПРАЙМ. Обмеление Рейна привело к ощутимому росту цен на топливо в Германии, передает агентство DPA со ссылкой на немецкий автоклуб ADAC, который отслеживает ситуацию на заправках.
"Из-за низкого уровня воды в Рейне растут цены на топливо, что отражается и на среднем по Германии показателе", - говорится в сообщении с указанием на то, что обмеление реки привело к трудностям с логистикой.
По данным агентства, в понедельник средняя по Германии цена на литр бензина Super E10 составила приблизительно 2,17 евро, что на 0,8 евроцента больше, чем днем ранее. Дизель, согласно информации DPA, подорожал на 0,9 евроцента - до 2,25 евро за литр.
Агентство уточняет, что сейчас самые высокие цены на топливо зафиксированы в федеральных землях, по которым течет Рейн - Северный Рейн-Вестфалия и Рейнланд-Пфальц, а также в земле Гессен, юго-западная граница которой пролегает вдоль реки.
Ранее телерадиокомпания NOS сообщила, что уровень реки Рейн на востоке Нидерландов у пограничного пункта Лобит, через который в страну поступает вода из Германии, из-за засухи и жары обновил рекордный минимум, установленный в 1947 году.
 
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