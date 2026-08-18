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S&P Global подтвердило кредитный рейтинг Nvidia на уровне "АА" - 18.08.2026, ПРАЙМ
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S&P Global подтвердило кредитный рейтинг Nvidia на уровне "АА"
S&P Global подтвердило кредитный рейтинг Nvidia на уровне "АА" - 18.08.2026, ПРАЙМ
S&P Global подтвердило кредитный рейтинг Nvidia на уровне "АА"
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило кредитный рейтинг разработчика графических процессоров Nvidia на уровне "АА", прогноз по... | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T18:35+0300
2026-08-18T18:35+0300
технологии
бизнес
калифорния
nvidia
s&p
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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&amp;P Global Ratings подтвердило кредитный рейтинг разработчика графических процессоров Nvidia на уровне "АА", прогноз по рейтингу стабильный, следует из пресс-релиза агентства. "Мы подтвердили рейтинги Nvidia, в том числе кредитный рейтинг эмитента "АА". Прогноз остается стабильным, что отражает наше мнение о том, что Nvidia обладает устойчивым конкурентным преимуществом перед другими компаниями в экосистеме инфраструктуры искусственного интеллекта", - говорится в сообщении. S&amp;P ожидает, что расширение портфеля решений компании для центров обработки данных позволит Nvidia более эффективно извлекать выгоду из роста расходов на ИИ в ближайшие несколько лет. Агентство может понизить рейтинг Nvidia в случае сокращения доли компании на рынке, что может произойти вследствие менее благоприятного восприятия ее продукции рынком. Также негативно на рейтинг Nvidia могут повлиять сбои в цепочке поставок компании, в частности, с ее ключевым партнером-производителем микросхем. Рейтинг Nvidia вряд ли будет повышен в ближайшем будущем. Однако агентство сохраняет положительную оценку конкурентных позиций компании на растущем рынке инфраструктуры искусственного интеллекта. Также ожидается, что Nvidia сохранит чистую денежную позицию и достаточную ликвидность, чтобы пережить циклический спад в отрасли. Nvidia была основана в 1999 году. Компания также занимается разработками в сфере искусственного интеллекта. Штаб-квартира находится в Санта-Кларе, штат Калифорния.
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192
40
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технологии, бизнес, калифорния, nvidia, s&p
Технологии, Бизнес, Калифорния, Nvidia, S&P
18:35 18.08.2026
 
S&P Global подтвердило кредитный рейтинг Nvidia на уровне "АА"

S&P Global подтвердило кредитный рейтинг компании Nvidia на уровне "АА"

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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило кредитный рейтинг разработчика графических процессоров Nvidia на уровне "АА", прогноз по рейтингу стабильный, следует из пресс-релиза агентства.
"Мы подтвердили рейтинги Nvidia, в том числе кредитный рейтинг эмитента "АА". Прогноз остается стабильным, что отражает наше мнение о том, что Nvidia обладает устойчивым конкурентным преимуществом перед другими компаниями в экосистеме инфраструктуры искусственного интеллекта", - говорится в сообщении.
S&P ожидает, что расширение портфеля решений компании для центров обработки данных позволит Nvidia более эффективно извлекать выгоду из роста расходов на ИИ в ближайшие несколько лет.
Агентство может понизить рейтинг Nvidia в случае сокращения доли компании на рынке, что может произойти вследствие менее благоприятного восприятия ее продукции рынком. Также негативно на рейтинг Nvidia могут повлиять сбои в цепочке поставок компании, в частности, с ее ключевым партнером-производителем микросхем.
Рейтинг Nvidia вряд ли будет повышен в ближайшем будущем. Однако агентство сохраняет положительную оценку конкурентных позиций компании на растущем рынке инфраструктуры искусственного интеллекта. Также ожидается, что Nvidia сохранит чистую денежную позицию и достаточную ликвидность, чтобы пережить циклический спад в отрасли.
Nvidia была основана в 1999 году. Компания также занимается разработками в сфере искусственного интеллекта. Штаб-квартира находится в Санта-Кларе, штат Калифорния.
 
ТехнологииБизнесКалифорнияNvidiaS&P
 
 
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