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Госдолг Украины вырос более чем в 16 раз с начала Майдана
Госдолг Украины вырос более чем в 16 раз с начала Майдана - 18.08.2026, ПРАЙМ
Госдолг Украины вырос более чем в 16 раз с начала Майдана
Государственный внешний и внутренний долг Украины вырос в более чем 16 раз с конца 2013 года, когда начались протесты на Майдане и государственный переворот,... | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T03:32+0300
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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Государственный внешний и внутренний долг Украины вырос в более чем 16 раз с конца 2013 года, когда начались протесты на Майдане и государственный переворот, следует из статистических данных, которые изучило РИА Новости.
По информации министерства финансов Украины, на конец 2013 года, то есть на фоне проходящего в стране Майдана, внешний и внутренний долг страны составляли 584,79 миллиарда гривен. Из последнего отчета минфина Украины следует, что к июню 2026 года долг вырос в 16,2 раза.
"По состоянию на 30 июня 2026 года государственный и гарантированный государством долг Украины составил 9490,8 миллиарда гривен или 211,6 миллиарда долларов", - указано в информационной справке министерства финансов Украины.
Киевский режим пытается закрывать дыры в бюджете за счет внешнего финансирования. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных обсуждений, а партнеры все чаще предупреждают, что Украине необходимо активизировать поиск источников для самофинансирования.
В ноябре 2013 года на Украине началась серия протестов, получившая название "евромайдан", после решения властей приостановить процесс интеграции с Евросоюзом.
Беспорядки быстро приобрели резко антипрезидентский и антиправительственный характер. В результате столкновений между силами безопасности Украины и демонстрантами погибли более 100 человек. Протесты переросли в переворот, который привел к свержению президента Виктора Януковича 22 февраля 2014 года.
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мировая экономика, украина, запад, ес
Мировая экономика, УКРАИНА, ЗАПАД, ЕС
Госдолг Украины вырос более чем в 16 раз с начала Майдана
Минфин Украины: внешний и внутренний долг страны вырос в 16 раз с начала Майдана
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Государственный внешний и внутренний долг Украины вырос в более чем 16 раз с конца 2013 года, когда начались протесты на Майдане и государственный переворот, следует из статистических данных, которые изучило РИА Новости.
По информации министерства финансов Украины, на конец 2013 года, то есть на фоне проходящего в стране Майдана, внешний и внутренний долг страны составляли 584,79 миллиарда гривен. Из последнего отчета минфина Украины следует, что к июню 2026 года долг вырос в 16,2 раза.
"По состоянию на 30 июня 2026 года государственный и гарантированный государством долг Украины составил 9490,8 миллиарда гривен или 211,6 миллиарда долларов", - указано в информационной справке министерства финансов Украины.
Киевский режим пытается закрывать дыры в бюджете за счет внешнего финансирования. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных обсуждений, а партнеры все чаще предупреждают, что Украине необходимо активизировать поиск источников для самофинансирования.
В ноябре 2013 года на Украине началась серия протестов, получившая название "евромайдан", после решения властей приостановить процесс интеграции с Евросоюзом.
Беспорядки быстро приобрели резко антипрезидентский и антиправительственный характер. В результате столкновений между силами безопасности Украины и демонстрантами погибли более 100 человек. Протесты переросли в переворот, который привел к свержению президента Виктора Януковича 22 февраля 2014 года.