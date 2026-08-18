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Внутренний госдолг Молдавии за семь месяцев вырос на 11% - 18.08.2026, ПРАЙМ
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Внутренний госдолг Молдавии за семь месяцев вырос на 11%
Внутренний госдолг Молдавии за семь месяцев вырос на 11% - 18.08.2026, ПРАЙМ
Внутренний госдолг Молдавии за семь месяцев вырос на 11%
Внутренний государственный долг Молдавии за январь-июль 2026 года увеличился на 11% и достиг 57,77 миллиарда леев (3,35 миллиарда долларов), сообщило... | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T11:11+0300
2026-08-18T11:11+0300
молдавия
нацбанк
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КИШИНЕВ, 18 авг – ПРАЙМ. Внутренний государственный долг Молдавии за январь-июль 2026 года увеличился на 11% и достиг 57,77 миллиарда леев (3,35 миллиарда долларов), сообщило министерство финансов республики. В начале года этот финансовый показатель находился на уровне 52 миллиардов леев (около трех миллиардов долларов). "Внутренний долг за семь месяцев увеличился на 11 %  и достиг 57,77 миллиарда леев. Такой рост обусловлен в первую очередь финансированием в размере почти 5,4 миллиарда леев (313 миллионов долларов) на первичном рынке государственных ценных бумаг", — говорится в опубликованных материалах ведомства. На долю таких бумаг приходится 77%  всего объема внутренних заимствований государства. При этом объем ценных бумаг, размещенных непосредственно среди граждан Молдавии, также вырос почти на 59 %, превысив один миллиард леев (около 60 миллионов долларов). Однако доля физических лиц по-прежнему составляет менее двух процентов от общего внутреннего долга. "Одновременно остаются высокими расходы государства на внутренние заимствования. Средневзвешенная процентная ставка по ценным бумагам, реализованным на внутреннем рынке, составила 9,51%", — подчеркивается в документе. Ставка по двухлетним бумагам сейчас составляет 7,2 % по пятилетним — 7,4 %, а по десятилетним достигает восьми процентов. В среднем показатель внутреннего госдолга республики ежемесячно увеличивался на 825 миллионов леев (почти 48 миллионов долларов). Молдавия несколько лет переживает экономический кризис. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. В 2025 году Нацбанк Молдавии поставил перед собой цель удержать инфляцию на уровне не выше 6,5%, однако к концу года она составила 7,8%.
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молдавия, нацбанк
МОЛДАВИЯ, Нацбанк
11:11 18.08.2026
 
Внутренний госдолг Молдавии за семь месяцев вырос на 11%

Минфин Молдавии: внутренний госдолг страны за семь месяцев вырос на 11%

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КИШИНЕВ, 18 авг – ПРАЙМ. Внутренний государственный долг Молдавии за январь-июль 2026 года увеличился на 11% и достиг 57,77 миллиарда леев (3,35 миллиарда долларов), сообщило министерство финансов республики.
В начале года этот финансовый показатель находился на уровне 52 миллиардов леев (около трех миллиардов долларов).
"Внутренний долг за семь месяцев увеличился на 11 %  и достиг 57,77 миллиарда леев. Такой рост обусловлен в первую очередь финансированием в размере почти 5,4 миллиарда леев (313 миллионов долларов) на первичном рынке государственных ценных бумаг", — говорится в опубликованных материалах ведомства.
На долю таких бумаг приходится 77%  всего объема внутренних заимствований государства. При этом объем ценных бумаг, размещенных непосредственно среди граждан Молдавии, также вырос почти на 59 %, превысив один миллиард леев (около 60 миллионов долларов). Однако доля физических лиц по-прежнему составляет менее двух процентов от общего внутреннего долга.
"Одновременно остаются высокими расходы государства на внутренние заимствования. Средневзвешенная процентная ставка по ценным бумагам, реализованным на внутреннем рынке, составила 9,51%", — подчеркивается в документе.
Ставка по двухлетним бумагам сейчас составляет 7,2 % по пятилетним — 7,4 %, а по десятилетним достигает восьми процентов. В среднем показатель внутреннего госдолга республики ежемесячно увеличивался на 825 миллионов леев (почти 48 миллионов долларов).
Молдавия несколько лет переживает экономический кризис. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. В 2025 году Нацбанк Молдавии поставил перед собой цель удержать инфляцию на уровне не выше 6,5%, однако к концу года она составила 7,8%.
 
МОЛДАВИЯНацбанк
 
 
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