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В Госдуме призвали усилить защиту персональных данных пассажиров
В Госдуме призвали усилить защиту персональных данных пассажиров - 18.08.2026, ПРАЙМ
В Госдуме призвали усилить защиту персональных данных пассажиров
"Единая Россия" требует усилить защиту персональных данных пассажиров, включая телефон, электронную почту и платежную информацию, заявил председатель комитета... | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T09:43+0300
2026-08-18T09:43+0300
2026-08-18T09:43+0300
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технологии
россия
единая россия
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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. "Единая Россия" требует усилить защиту персональных данных пассажиров, включая телефон, электронную почту и платежную информацию, заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.
"Единая Россия" требует усилить защиту персональных данных пассажиров. Речь идет не только о маршрутах и билетах: в массив могут войти телефоны, электронная почта и платежная информация", - приводят слова Боярского на сайте партии.
Он отметил, что при большом объеме информации важно исключить утечки данных и использование их не по назначению.
"При покупке билета человек должен крупным и понятным шрифтом видеть, какие сведения, кому и зачем передаются. Сервисы бронирования также не могут продолжать хранить у себя данные после их передачи в профильные государственные системы. Для этого нужны четкие законодательные требования к срокам хранения и правилам обработки информации", - цитируют Боярского в публикации.
По его словам, обмен данными нужен для того, чтобы повысить безопасность перевозок и ускорить реакцию на чрезвычайные ситуации. А для этого достаточно собирать только действительно необходимую информацию.
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Бизнес, Технологии, РОССИЯ, Единая Россия, Госдума
В Госдуме призвали усилить защиту персональных данных пассажиров
Депутат Госдумы Боярский: ЕР требует усилить защиту персональных данных пассажиров
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. "Единая Россия" требует усилить защиту персональных данных пассажиров, включая телефон, электронную почту и платежную информацию, заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.
"Единая Россия" требует усилить защиту персональных данных пассажиров. Речь идет не только о маршрутах и билетах: в массив могут войти телефоны, электронная почта и платежная информация", - приводят слова Боярского на сайте партии.
Он отметил, что при большом объеме информации важно исключить утечки данных и использование их не по назначению.
"При покупке билета человек должен крупным и понятным шрифтом видеть, какие сведения, кому и зачем передаются. Сервисы бронирования также не могут продолжать хранить у себя данные после их передачи в профильные государственные системы. Для этого нужны четкие законодательные требования к срокам хранения и правилам обработки информации", - цитируют Боярского в публикации.
По его словам, обмен данными нужен для того, чтобы повысить безопасность перевозок и ускорить реакцию на чрезвычайные ситуации. А для этого достаточно собирать только действительно необходимую информацию.