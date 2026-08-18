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В ГД предложили не отключать коммунальные услуги за долги без решения суда

В ГД предложили не отключать коммунальные услуги за долги без решения суда - 18.08.2026, ПРАЙМ

В ГД предложили не отключать коммунальные услуги за долги без решения суда

Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым предложили не отключать коммунальные услуги за долги без решения суда. | 18.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-18T11:42+0300

2026-08-18T11:42+0300

2026-08-18T11:43+0300

госдума

новые люди

владислав даванков

коммунальные услуги

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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым предложили не отключать коммунальные услуги за долги без решения суда. Обращение с соответствующим предложением к главе Минстроя Иреку Файзуллину есть в распоряжении РИА Новости. "Представляется целесообразным внести изменения в пункты 117–120 Правил № 354, предусмотрев, что ограничение или приостановление предоставления коммунальной услуги гражданину в связи с задолженностью допускается только при наличии вступившего в законную силу судебного приказа либо решения суда о взыскании соответствующей задолженности", - сказано в обращении. Парламентарии добавили, что отключение ресурса - это гораздо более чувствительная мера, чем начисление пени или предъявление денежного требования, поэтому основанием для его применения должен быть подтвержденный судом долг, а не просто расчет исполнителя. Инициативой также предусматривается, что после вступления судебного акта в силу исполнитель коммунальной услуги должен направить потребителю отдельное предупреждение с указанием размера подтвержденного судом долга и срока для добровольного погашения либо заключения соглашения о рассрочке. По мнению авторов, реализация инициативы позволит исключить случаи ограничения услуг на основании спорной или ошибочно рассчитанной задолженности, а также сформировать баланс между платежной дисциплиной и защитой прав потребителей коммунальных услуг.

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госдума, новые люди, владислав даванков, коммунальные услуги