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В ГД внесли законопроект о маркировке материалов, созданных с помощью ИИ
В ГД внесли законопроект о маркировке материалов, созданных с помощью ИИ - 18.08.2026, ПРАЙМ
В ГД внесли законопроект о маркировке материалов, созданных с помощью ИИ
Депутаты Госдумы от фракции КПРФ внесли в палату парламента законопроект, которым предлагается обязать тех, кто дает доступ к большим моделям ИИ, помечать... | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T13:54+0300
2026-08-18T13:54+0300
2026-08-18T13:54+0300
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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции КПРФ внесли в палату парламента законопроект, которым предлагается обязать тех, кто дает доступ к большим моделям ИИ, помечать материалы, которые с их помощью созданы или изменены, документ доступен в думской электронной базе. Законопроектом предлагается обязать тех, кто дает доступ к большим моделям ИИ, помечать материалы, которые с их помощью созданы или изменены. Предусматривается, что формат и порядок такой маркировки установит правительство РФ. Уточняется, что проект разработан, чтобы повысить уровень защиты населения от дезинформации, а также сократить количество преступлений, совершение которых возможно благодаря использованию материалов, созданных или измененных с помощью ИИ.
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технологии, общество , госдума, кпрф
Технологии, Общество , Госдума, КПРФ
В ГД внесли законопроект о маркировке материалов, созданных с помощью ИИ
В Госдуму внесли проект об обязать помечать материалы, созданные с помощью ИИ
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции КПРФ внесли в палату парламента законопроект, которым предлагается обязать тех, кто дает доступ к большим моделям ИИ, помечать материалы, которые с их помощью созданы или изменены, документ доступен в думской электронной базе.
Законопроектом предлагается обязать тех, кто дает доступ к большим моделям ИИ, помечать материалы, которые с их помощью созданы или изменены. Предусматривается, что формат и порядок такой маркировки установит правительство РФ.
Уточняется, что проект разработан, чтобы повысить уровень защиты населения от дезинформации, а также сократить количество преступлений, совершение которых возможно благодаря использованию материалов, созданных или измененных с помощью ИИ.