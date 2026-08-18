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В Госдуме назвали подлостью срыв визита Гросси на ЗАЭС

В Госдуме назвали подлостью срыв визита Гросси на ЗАЭС - 18.08.2026, ПРАЙМ

В Госдуме назвали подлостью срыв визита Гросси на ЗАЭС

Депутат Госдумы Михаил Шеремет в разговоре с РИА Новости назвал подлостью Зеленского срыв визита гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС и в город | 18.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-18T17:09+0300

2026-08-18T17:09+0300

2026-08-18T17:09+0300

энергодар

украина

рафаэль гросси

мария захарова

магатэ

запорожская аэс

госдума

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - ПРАЙМ. Депутат Госдумы Михаил Шеремет в разговоре с РИА Новости назвал подлостью Зеленского срыв визита гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС и в город Энергодар. Украина сорвала планировавшийся 20-21 августа визит гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС и в Энергодар, заявила во вторник официальный представитель МИД России Мария Захарова. Визит планировалось приурочить к очередной ротации миссии экспертов МАГАТЭ, находящихся на станции. "Зеленскому нужно любой ценой удержаться у власти, поэтому он поступает таким подлым образом, фактически угрожая Гросси, лишь бы тот не поехал на ЗАЭС и в Энергодар и не увидел, в каких условиях живут люди из-за постоянного террора со стороны ВСУ", - сказал Шеремет. По его словам, Зеленский будет делать все возможное, чтобы скрыть правду о военных преступлениях от представителей международных структур. "Зеленский - это шакал в овечьей шкуре, который лепит из себя миротворца. Это его формула выживания и существования у власти", - добавил депутат.

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энергодар, украина, рафаэль гросси, мария захарова, магатэ, запорожская аэс, госдума