Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуме назвали подлостью срыв визита Гросси на ЗАЭС - 18.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260818/gosduma-872477421.html
В Госдуме назвали подлостью срыв визита Гросси на ЗАЭС
В Госдуме назвали подлостью срыв визита Гросси на ЗАЭС - 18.08.2026, ПРАЙМ
В Госдуме назвали подлостью срыв визита Гросси на ЗАЭС
Депутат Госдумы Михаил Шеремет в разговоре с РИА Новости назвал подлостью Зеленского срыв визита гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС и в город | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T17:09+0300
2026-08-18T17:09+0300
энергодар
украина
рафаэль гросси
мария захарова
магатэ
запорожская аэс
госдума
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872477421.jpg?1787062170
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - ПРАЙМ. Депутат Госдумы Михаил Шеремет в разговоре с РИА Новости назвал подлостью Зеленского срыв визита гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС и в город Энергодар. Украина сорвала планировавшийся 20-21 августа визит гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС и в Энергодар, заявила во вторник официальный представитель МИД России Мария Захарова. Визит планировалось приурочить к очередной ротации миссии экспертов МАГАТЭ, находящихся на станции. "Зеленскому нужно любой ценой удержаться у власти, поэтому он поступает таким подлым образом, фактически угрожая Гросси, лишь бы тот не поехал на ЗАЭС и в Энергодар и не увидел, в каких условиях живут люди из-за постоянного террора со стороны ВСУ", - сказал Шеремет. По его словам, Зеленский будет делать все возможное, чтобы скрыть правду о военных преступлениях от представителей международных структур. "Зеленский - это шакал в овечьей шкуре, который лепит из себя миротворца. Это его формула выживания и существования у власти", - добавил депутат.
энергодар
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
энергодар, украина, рафаэль гросси, мария захарова, магатэ, запорожская аэс, госдума
Энергодар, УКРАИНА, Рафаэль Гросси, Мария Захарова, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Госдума
17:09 18.08.2026
 
В Госдуме назвали подлостью срыв визита Гросси на ЗАЭС

Депутат Госдумы Шеремет назвал подлостью срыв визита Гросси на ЗАЭС и в Энергодар

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - ПРАЙМ. Депутат Госдумы Михаил Шеремет в разговоре с РИА Новости назвал подлостью Зеленского срыв визита гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС и в город Энергодар.
Украина сорвала планировавшийся 20-21 августа визит гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС и в Энергодар, заявила во вторник официальный представитель МИД России Мария Захарова. Визит планировалось приурочить к очередной ротации миссии экспертов МАГАТЭ, находящихся на станции.
"Зеленскому нужно любой ценой удержаться у власти, поэтому он поступает таким подлым образом, фактически угрожая Гросси, лишь бы тот не поехал на ЗАЭС и в Энергодар и не увидел, в каких условиях живут люди из-за постоянного террора со стороны ВСУ", - сказал Шеремет.
По его словам, Зеленский будет делать все возможное, чтобы скрыть правду о военных преступлениях от представителей международных структур.
"Зеленский - это шакал в овечьей шкуре, который лепит из себя миротворца. Это его формула выживания и существования у власти", - добавил депутат.
 
ЭнергодарУКРАИНАРафаэль ГроссиМария ЗахароваМАГАТЭЗапорожская АЭСГосдума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала