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В Госдуме назвали подлостью срыв визита Гросси на ЗАЭС
В Госдуме назвали подлостью срыв визита Гросси на ЗАЭС - 18.08.2026, ПРАЙМ
В Госдуме назвали подлостью срыв визита Гросси на ЗАЭС
Депутат Госдумы Михаил Шеремет в разговоре с РИА Новости назвал подлостью Зеленского срыв визита гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС и в город | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T17:09+0300
2026-08-18T17:09+0300
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - ПРАЙМ. Депутат Госдумы Михаил Шеремет в разговоре с РИА Новости назвал подлостью Зеленского срыв визита гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС и в город Энергодар.
Украина сорвала планировавшийся 20-21 августа визит гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС и в Энергодар, заявила во вторник официальный представитель МИД России Мария Захарова. Визит планировалось приурочить к очередной ротации миссии экспертов МАГАТЭ, находящихся на станции.
"Зеленскому нужно любой ценой удержаться у власти, поэтому он поступает таким подлым образом, фактически угрожая Гросси, лишь бы тот не поехал на ЗАЭС и в Энергодар и не увидел, в каких условиях живут люди из-за постоянного террора со стороны ВСУ", - сказал Шеремет.
По его словам, Зеленский будет делать все возможное, чтобы скрыть правду о военных преступлениях от представителей международных структур.
"Зеленский - это шакал в овечьей шкуре, который лепит из себя миротворца. Это его формула выживания и существования у власти", - добавил депутат.
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энергодар, украина, рафаэль гросси, мария захарова, магатэ, запорожская аэс, госдума
Энергодар, УКРАИНА, Рафаэль Гросси, Мария Захарова, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Госдума
В Госдуме назвали подлостью срыв визита Гросси на ЗАЭС
Депутат Госдумы Шеремет назвал подлостью срыв визита Гросси на ЗАЭС и в Энергодар
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - ПРАЙМ. Депутат Госдумы Михаил Шеремет в разговоре с РИА Новости назвал подлостью Зеленского срыв визита гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС и в город Энергодар.
Украина сорвала планировавшийся 20-21 августа визит гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС и в Энергодар, заявила во вторник официальный представитель МИД России Мария Захарова. Визит планировалось приурочить к очередной ротации миссии экспертов МАГАТЭ, находящихся на станции.
"Зеленскому нужно любой ценой удержаться у власти, поэтому он поступает таким подлым образом, фактически угрожая Гросси, лишь бы тот не поехал на ЗАЭС и в Энергодар и не увидел, в каких условиях живут люди из-за постоянного террора со стороны ВСУ", - сказал Шеремет.
По его словам, Зеленский будет делать все возможное, чтобы скрыть правду о военных преступлениях от представителей международных структур.
"Зеленский - это шакал в овечьей шкуре, который лепит из себя миротворца. Это его формула выживания и существования у власти", - добавил депутат.