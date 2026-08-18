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Лихачев назвал Киев виновником срыва визита Гросси в Энергодар
Лихачев назвал Киев виновником срыва визита Гросси в Энергодар - 18.08.2026, ПРАЙМ
Лихачев назвал Киев виновником срыва визита Гросси в Энергодар
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси дал понять, что его приезд в Энергодар сорван исключительно киевским режимом, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом"... | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T18:43+0300
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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси дал понять, что его приезд в Энергодар сорван исключительно киевским режимом, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. "Любой человек, приезжающий сегодня в Энергодар на Запорожскую станцию, понимает, откуда исходит истинная угроза, понимает, что эти удары буквально на грани, на шаг до катастрофы. И самое главное, понимает, что нарушается все пять базовых принципов, базовых столпов безопасности МАГАТЭ. Принципы, которые провозгласил Гросси, связанные с неприкосновенностью инфраструктуры атомной электростанции... Виновник у этого только один - киевский режим", - сказал Лихачев журналистам. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Украина сорвала планировавшийся 20-21 августа визит гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС и в Энергодар.
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Лихачев назвал Киев виновником срыва визита Гросси в Энергодар
Глава МАГАТЭ Гросси дал понять, что его приезд в Энергодар сорван киевским режимом