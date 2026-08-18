Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лихачев назвал Киев виновником срыва визита Гросси в Энергодар - 18.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260818/grossi-872481689.html
Лихачев назвал Киев виновником срыва визита Гросси в Энергодар
Лихачев назвал Киев виновником срыва визита Гросси в Энергодар - 18.08.2026, ПРАЙМ
Лихачев назвал Киев виновником срыва визита Гросси в Энергодар
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси дал понять, что его приезд в Энергодар сорван исключительно киевским режимом, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом"... | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T18:43+0300
2026-08-18T18:44+0300
россия
энергодар
украина
рафаэль гросси
алексей лихачев
мария захарова
магатэ
росатом
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872481689.jpg?1787067868
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси дал понять, что его приезд в Энергодар сорван исключительно киевским режимом, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. "Любой человек, приезжающий сегодня в Энергодар на Запорожскую станцию, понимает, откуда исходит истинная угроза, понимает, что эти удары буквально на грани, на шаг до катастрофы. И самое главное, понимает, что нарушается все пять базовых принципов, базовых столпов безопасности МАГАТЭ. Принципы, которые провозгласил Гросси, связанные с неприкосновенностью инфраструктуры атомной электростанции... Виновник у этого только один - киевский режим", - сказал Лихачев журналистам. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Украина сорвала планировавшийся 20-21 августа визит гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС и в Энергодар.
энергодар
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, энергодар, украина, рафаэль гросси, алексей лихачев, мария захарова, магатэ, росатом, мид рф
РОССИЯ, Энергодар, УКРАИНА, Рафаэль Гросси, Алексей Лихачев, Мария Захарова, МАГАТЭ, Росатом, МИД РФ
18:43 18.08.2026 (обновлено: 18:44 18.08.2026)
 
Лихачев назвал Киев виновником срыва визита Гросси в Энергодар

Глава МАГАТЭ Гросси дал понять, что его приезд в Энергодар сорван киевским режимом

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси дал понять, что его приезд в Энергодар сорван исключительно киевским режимом, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
"Любой человек, приезжающий сегодня в Энергодар на Запорожскую станцию, понимает, откуда исходит истинная угроза, понимает, что эти удары буквально на грани, на шаг до катастрофы. И самое главное, понимает, что нарушается все пять базовых принципов, базовых столпов безопасности МАГАТЭ. Принципы, которые провозгласил Гросси, связанные с неприкосновенностью инфраструктуры атомной электростанции... Виновник у этого только один - киевский режим", - сказал Лихачев журналистам.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Украина сорвала планировавшийся 20-21 августа визит гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС и в Энергодар.
 
РОССИЯЭнергодарУКРАИНАРафаэль ГроссиАлексей ЛихачевМария ЗахароваМАГАТЭРосатомМИД РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала