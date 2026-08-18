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Узбекистан запустит логистический центр в грузинском порту Поти - 18.08.2026, ПРАЙМ
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Узбекистан запустит логистический центр в грузинском порту Поти
Узбекистан запустит логистический центр в грузинском порту Поти - 18.08.2026, ПРАЙМ
Узбекистан запустит логистический центр в грузинском порту Поти
Компании из Узбекистана в 2027 году запустят логистический центр мощностью 500 тысяч тонн в грузинском порту Поти, аналогичные работы начнутся в порту Анаклия,... | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T10:44+0300
2026-08-18T11:05+0300
бизнес
мировая экономика
узбекистан
грузия
батуми
шавкат мирзиеев
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ТАШКЕНТ, 18 авг – ПРАЙМ. Компании из Узбекистана в 2027 году запустят логистический центр мощностью 500 тысяч тонн в грузинском порту Поти, аналогичные работы начнутся в порту Анаклия, сообщил пресс-секретарь узбекистанского президента Шерзод Асадов. По данным пресс-службы главы государства, во вторник президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в Хорезмской области проводит традиционный прямой диалог с предпринимателями. "В следующем году в грузинском порту Поти будет запущен логистический центр мощностью 500 тысяч тонн, также начнутся практические работы по порту Анаклия", - написал Асадов в своем Telegram-канале, комментируя выступление президента страны. По его данным, для развития транзитного потенциала страны также будут созданы крупные транспортно-логистические центры в Андижанской, Бухарской и Сурхандарьинской областях. Мирзиеев в ходе своего первого госвизита в Грузию 2-3 июля обсудил с властями этой страны возможности повысить эффективность использования портов Поти и Батуми для наращивания объемов двусторонней торговли и транзитных поставок узбекских товаров.
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бизнес, мировая экономика, узбекистан, грузия, батуми, шавкат мирзиеев
Бизнес, Мировая экономика, УЗБЕКИСТАН, ГРУЗИЯ, Батуми, Шавкат Мирзиеев
10:44 18.08.2026 (обновлено: 11:05 18.08.2026)
 
Узбекистан запустит логистический центр в грузинском порту Поти

Компании из Узбекистана в 2027 году запустят логистический центр в грузинском порту Поти

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ТАШКЕНТ, 18 авг – ПРАЙМ. Компании из Узбекистана в 2027 году запустят логистический центр мощностью 500 тысяч тонн в грузинском порту Поти, аналогичные работы начнутся в порту Анаклия, сообщил пресс-секретарь узбекистанского президента Шерзод Асадов.
По данным пресс-службы главы государства, во вторник президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в Хорезмской области проводит традиционный прямой диалог с предпринимателями.
"В следующем году в грузинском порту Поти будет запущен логистический центр мощностью 500 тысяч тонн, также начнутся практические работы по порту Анаклия", - написал Асадов в своем Telegram-канале, комментируя выступление президента страны.
По его данным, для развития транзитного потенциала страны также будут созданы крупные транспортно-логистические центры в Андижанской, Бухарской и Сурхандарьинской областях.
Мирзиеев в ходе своего первого госвизита в Грузию 2-3 июля обсудил с властями этой страны возможности повысить эффективность использования портов Поти и Батуми для наращивания объемов двусторонней торговли и транзитных поставок узбекских товаров.
 
БизнесМировая экономикаУЗБЕКИСТАНГРУЗИЯБатумиШавкат Мирзиеев
 
 
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