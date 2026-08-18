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Пассажирское и грузовое сообщение между Хабаровском и Фуюанем возобновили - 18.08.2026, ПРАЙМ
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Пассажирское и грузовое сообщение между Хабаровском и Фуюанем возобновили
Пассажирское и грузовое сообщение между Хабаровском и Фуюанем возобновили - 18.08.2026, ПРАЙМ
Пассажирское и грузовое сообщение между Хабаровском и Фуюанем возобновили
Пассажирское и грузовое сообщение между поселком Фуюань в КНР и Хабаровском, временно приостановленное из-за паводков, возобновляется со вторника, сообщает... | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T06:48+0300
2026-08-18T06:48+0300
бизнес
россия
китай
кнр
хабаровский край
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ВЛАДИВОСТОК, 18 авг - ПРАЙМ. Пассажирское и грузовое сообщение между поселком Фуюань в КНР и Хабаровском, временно приостановленное из-за паводков, возобновляется со вторника, сообщает минтранс Хабаровского края. "С сегодняшнего дня возобновляется международная навигация по маршруту "Хабаровск - Фуюань", - говорится в сообщении. Отмечается, что пункт пропуска будет работать ежедневно с 08.00 до 20.00 (с 01.00 до 13.00 мск) без выходных. С 11 августа, по решению китайской стороны, пассажирское и грузовое сообщение между Хабаровском и Фуюанем было временно приостановлено из-за подъема уровня воды в Амуре.
китай
кнр
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бизнес, россия, китай, кнр, хабаровский край
Бизнес, РОССИЯ, КИТАЙ, КНР, Хабаровский край
06:48 18.08.2026
 
Пассажирское и грузовое сообщение между Хабаровском и Фуюанем возобновили

Пассажирское и грузовое сообщение между Хабаровском и Фуюанем возобновляется

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ВЛАДИВОСТОК, 18 авг - ПРАЙМ. Пассажирское и грузовое сообщение между поселком Фуюань в КНР и Хабаровском, временно приостановленное из-за паводков, возобновляется со вторника, сообщает минтранс Хабаровского края.
"С сегодняшнего дня возобновляется международная навигация по маршруту "Хабаровск - Фуюань", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пункт пропуска будет работать ежедневно с 08.00 до 20.00 (с 01.00 до 13.00 мск) без выходных.
С 11 августа, по решению китайской стороны, пассажирское и грузовое сообщение между Хабаровском и Фуюанем было временно приостановлено из-за подъема уровня воды в Амуре.
 
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