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Пассажирское и грузовое сообщение между Хабаровском и Фуюанем возобновили
Пассажирское и грузовое сообщение между Хабаровском и Фуюанем возобновили - 18.08.2026, ПРАЙМ
Пассажирское и грузовое сообщение между Хабаровском и Фуюанем возобновили
Пассажирское и грузовое сообщение между поселком Фуюань в КНР и Хабаровском, временно приостановленное из-за паводков, возобновляется со вторника, сообщает... | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T06:48+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 18 авг - ПРАЙМ. Пассажирское и грузовое сообщение между поселком Фуюань в КНР и Хабаровском, временно приостановленное из-за паводков, возобновляется со вторника, сообщает минтранс Хабаровского края.
"С сегодняшнего дня возобновляется международная навигация по маршруту "Хабаровск - Фуюань", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пункт пропуска будет работать ежедневно с 08.00 до 20.00 (с 01.00 до 13.00 мск) без выходных.
С 11 августа, по решению китайской стороны, пассажирское и грузовое сообщение между Хабаровском и Фуюанем было временно приостановлено из-за подъема уровня воды в Амуре.
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Пассажирское и грузовое сообщение между Хабаровском и Фуюанем возобновили
Пассажирское и грузовое сообщение между Хабаровском и Фуюанем возобновляется
ВЛАДИВОСТОК, 18 авг - ПРАЙМ. Пассажирское и грузовое сообщение между поселком Фуюань в КНР и Хабаровском, временно приостановленное из-за паводков, возобновляется со вторника, сообщает минтранс Хабаровского края.
"С сегодняшнего дня возобновляется международная навигация по маршруту "Хабаровск - Фуюань", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пункт пропуска будет работать ежедневно с 08.00 до 20.00 (с 01.00 до 13.00 мск) без выходных.
С 11 августа, по решению китайской стороны, пассажирское и грузовое сообщение между Хабаровском и Фуюанем было временно приостановлено из-за подъема уровня воды в Амуре.