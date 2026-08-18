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Советник главы Минтранса рассказала о перевозках между Россией и Китаем - 18.08.2026, ПРАЙМ
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Советник главы Минтранса рассказала о перевозках между Россией и Китаем
Советник главы Минтранса рассказала о перевозках между Россией и Китаем - 18.08.2026, ПРАЙМ
Советник главы Минтранса рассказала о перевозках между Россией и Китаем
Интеграция цифровых данных о перевозках между Россией и Китаем позволит ускорить и упростить процедуры госконтроля, а также обеспечить прослеживаемость грузов... | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T11:33+0300
2026-08-18T11:35+0300
бизнес
россия
китай
казань
татарстан
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КАЗАНЬ, 18 авг - ПРАЙМ. Интеграция цифровых данных о перевозках между Россией и Китаем позволит ускорить и упростить процедуры госконтроля, а также обеспечить прослеживаемость грузов между двумя странами, такое мнение выразила советник министра транспорта России Анна Иоффе в рамках форума "Ростки". Иоффе напомнила, что Минтранс России создает новые инструменты в области логистики, такие как национальная цифровая транспортно-логистическая платформа (НЦТЛП). "Я думаю, что здесь НЦТЛП может иметь для развития транспортно-логистических взаимодействий России и Китая особое значение. Потому что интеграция цифровых данных о перевозках, обмен необходимой информацией между информосистемами двух стран позволит упростить, ускорить, улучшить прохождение и госконтроля, всех контрольных в принципе процедур, и обеспечить прослеживаемость грузов как в России и Китае, так и в обратном направлении", - сказала она. Иоффе добавила, что рост объемов торговли и увеличение количества транспортных средств через российско-китайскую границу наблюдается из года в год. Россия и Китай продолжают обсуждать меры по улучшению инфраструктуры и дальнейшему развития условий логистики. "Улучшается не только инфраструктура физического характера, но и, конечно же, цифровизация всех процессов, которые у нас задействованы на границе… Но я думаю, что такая основная, большая, можно сказать, масса модернизации все-таки уйдет от такой физической инфраструктуры и все-таки перейдет в сферу развития цифровизации логистики", - отметила советник. Международный форум "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество" проходит в Казани 16-19 августа. Он проводится в столице Татарстана с 2023 года и представляет собой ежегодную платформу для развития экономического сотрудничества между российскими регионами и китайскими провинциями.
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40
192
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бизнес, россия, китай, казань, татарстан
Бизнес, РОССИЯ, КИТАЙ, КАЗАНЬ, ТАТАРСТАН
11:33 18.08.2026 (обновлено: 11:35 18.08.2026)
 
Советник главы Минтранса рассказала о перевозках между Россией и Китаем

Иоффе: интеграция цифровых данных о перевозках России и КНР ускорит процедуры госконтроля

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КАЗАНЬ, 18 авг - ПРАЙМ. Интеграция цифровых данных о перевозках между Россией и Китаем позволит ускорить и упростить процедуры госконтроля, а также обеспечить прослеживаемость грузов между двумя странами, такое мнение выразила советник министра транспорта России Анна Иоффе в рамках форума "Ростки".
Иоффе напомнила, что Минтранс России создает новые инструменты в области логистики, такие как национальная цифровая транспортно-логистическая платформа (НЦТЛП).
"Я думаю, что здесь НЦТЛП может иметь для развития транспортно-логистических взаимодействий России и Китая особое значение. Потому что интеграция цифровых данных о перевозках, обмен необходимой информацией между информосистемами двух стран позволит упростить, ускорить, улучшить прохождение и госконтроля, всех контрольных в принципе процедур, и обеспечить прослеживаемость грузов как в России и Китае, так и в обратном направлении", - сказала она.
Иоффе добавила, что рост объемов торговли и увеличение количества транспортных средств через российско-китайскую границу наблюдается из года в год. Россия и Китай продолжают обсуждать меры по улучшению инфраструктуры и дальнейшему развития условий логистики.
"Улучшается не только инфраструктура физического характера, но и, конечно же, цифровизация всех процессов, которые у нас задействованы на границе… Но я думаю, что такая основная, большая, можно сказать, масса модернизации все-таки уйдет от такой физической инфраструктуры и все-таки перейдет в сферу развития цифровизации логистики", - отметила советник.
Международный форум "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество" проходит в Казани 16-19 августа. Он проводится в столице Татарстана с 2023 года и представляет собой ежегодную платформу для развития экономического сотрудничества между российскими регионами и китайскими провинциями.
 
БизнесРОССИЯКИТАЙКАЗАНЬТАТАРСТАН
 
 
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