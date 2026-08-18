https://1prime.ru/20260818/integratsija-872458956.html

Советник главы Минтранса рассказала о перевозках между Россией и Китаем

Советник главы Минтранса рассказала о перевозках между Россией и Китаем - 18.08.2026, ПРАЙМ

Советник главы Минтранса рассказала о перевозках между Россией и Китаем

Интеграция цифровых данных о перевозках между Россией и Китаем позволит ускорить и упростить процедуры госконтроля, а также обеспечить прослеживаемость грузов... | 18.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-18T11:33+0300

2026-08-18T11:33+0300

2026-08-18T11:35+0300

бизнес

россия

китай

казань

татарстан

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872458956.jpg?1787042118

КАЗАНЬ, 18 авг - ПРАЙМ. Интеграция цифровых данных о перевозках между Россией и Китаем позволит ускорить и упростить процедуры госконтроля, а также обеспечить прослеживаемость грузов между двумя странами, такое мнение выразила советник министра транспорта России Анна Иоффе в рамках форума "Ростки". Иоффе напомнила, что Минтранс России создает новые инструменты в области логистики, такие как национальная цифровая транспортно-логистическая платформа (НЦТЛП). "Я думаю, что здесь НЦТЛП может иметь для развития транспортно-логистических взаимодействий России и Китая особое значение. Потому что интеграция цифровых данных о перевозках, обмен необходимой информацией между информосистемами двух стран позволит упростить, ускорить, улучшить прохождение и госконтроля, всех контрольных в принципе процедур, и обеспечить прослеживаемость грузов как в России и Китае, так и в обратном направлении", - сказала она. Иоффе добавила, что рост объемов торговли и увеличение количества транспортных средств через российско-китайскую границу наблюдается из года в год. Россия и Китай продолжают обсуждать меры по улучшению инфраструктуры и дальнейшему развития условий логистики. "Улучшается не только инфраструктура физического характера, но и, конечно же, цифровизация всех процессов, которые у нас задействованы на границе… Но я думаю, что такая основная, большая, можно сказать, масса модернизации все-таки уйдет от такой физической инфраструктуры и все-таки перейдет в сферу развития цифровизации логистики", - отметила советник. Международный форум "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество" проходит в Казани 16-19 августа. Он проводится в столице Татарстана с 2023 года и представляет собой ежегодную платформу для развития экономического сотрудничества между российскими регионами и китайскими провинциями.

китай

казань

татарстан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, китай, казань, татарстан