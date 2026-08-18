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Импорт в Испанию впервые превысил 43 миллиарда евро - 18.08.2026, ПРАЙМ
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Импорт в Испанию впервые превысил 43 миллиарда евро
Импорт в Испанию впервые превысил 43 миллиарда евро - 18.08.2026, ПРАЙМ
Импорт в Испанию впервые превысил 43 миллиарда евро
Импорт в Испанию в июне вырос на 0,7% к маю и на 15,7% в годовом выражении, впервые превысив 43 миллиарда евро, следует из данных министерства экономики,... | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T13:42+0300
2026-08-18T13:42+0300
мировая экономика
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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Импорт в Испанию в июне вырос на 0,7% к маю и на 15,7% в годовом выражении, впервые превысив 43 миллиарда евро, следует из данных министерства экономики, торговли и бизнеса страны. По уточненным данным, импорт достиг в отчетном месяце 43,232 миллиарда евро. Предыдущий исторический рекорд импорта был зафиксирован в мае этого года на уровне в 42,939 миллиарда евро. Экспорт поднялся на 2,5% в месячном выражении и на 5,3% в годовом - до 35,545 миллиарда евро. Дефицит торгового баланса составил, таким образом, 7,687 миллиарда евро по сравнению с дефицитом мая в 8,245 миллиарда евро. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали дефицит в 6,3 миллиарда евро.
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мировая экономика, бизнес, испания
Мировая экономика, Бизнес, ИСПАНИЯ
13:42 18.08.2026
 
Импорт в Испанию впервые превысил 43 миллиарда евро

Импорт в Испанию в июне вырос на 0,7% к маю и впервые превысил 43 миллиарда евро

© flickr.com / cesarastudillo#Флаг Испании
#Флаг Испании - ПРАЙМ, 1920, 18.08.2026
© flickr.com / cesarastudillo
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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Импорт в Испанию в июне вырос на 0,7% к маю и на 15,7% в годовом выражении, впервые превысив 43 миллиарда евро, следует из данных министерства экономики, торговли и бизнеса страны.
По уточненным данным, импорт достиг в отчетном месяце 43,232 миллиарда евро.
Предыдущий исторический рекорд импорта был зафиксирован в мае этого года на уровне в 42,939 миллиарда евро.
Экспорт поднялся на 2,5% в месячном выражении и на 5,3% в годовом - до 35,545 миллиарда евро.
Дефицит торгового баланса составил, таким образом, 7,687 миллиарда евро по сравнению с дефицитом мая в 8,245 миллиарда евро.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали дефицит в 6,3 миллиарда евро.
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