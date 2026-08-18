https://1prime.ru/20260818/ispaniya-872466274.html
Импорт в Испанию впервые превысил 43 миллиарда евро
Импорт в Испанию впервые превысил 43 миллиарда евро - 18.08.2026, ПРАЙМ
Импорт в Испанию впервые превысил 43 миллиарда евро
Импорт в Испанию в июне вырос на 0,7% к маю и на 15,7% в годовом выражении, впервые превысив 43 миллиарда евро, следует из данных министерства экономики,... | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T13:42+0300
2026-08-18T13:42+0300
2026-08-18T13:42+0300
мировая экономика
бизнес
испания
https://cdnn.1prime.ru/img/76240/98/762409827_0:5:1025:581_1920x0_80_0_0_be98e6bfda4d01b33ab3d3aa25c8bef9.jpg
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Импорт в Испанию в июне вырос на 0,7% к маю и на 15,7% в годовом выражении, впервые превысив 43 миллиарда евро, следует из данных министерства экономики, торговли и бизнеса страны. По уточненным данным, импорт достиг в отчетном месяце 43,232 миллиарда евро. Предыдущий исторический рекорд импорта был зафиксирован в мае этого года на уровне в 42,939 миллиарда евро. Экспорт поднялся на 2,5% в месячном выражении и на 5,3% в годовом - до 35,545 миллиарда евро. Дефицит торгового баланса составил, таким образом, 7,687 миллиарда евро по сравнению с дефицитом мая в 8,245 миллиарда евро. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали дефицит в 6,3 миллиарда евро.
https://1prime.ru/20260817/sovfed--872430116.html
испания
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76240/98/762409827_0:0:911:683_1920x0_80_0_0_f2831d5c53ad697fa20a784a2b1fab44.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, бизнес, испания
Мировая экономика, Бизнес, ИСПАНИЯ
Импорт в Испанию впервые превысил 43 миллиарда евро
Импорт в Испанию в июне вырос на 0,7% к маю и впервые превысил 43 миллиарда евро
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Импорт в Испанию в июне вырос на 0,7% к маю и на 15,7% в годовом выражении, впервые превысив 43 миллиарда евро, следует из данных министерства экономики, торговли и бизнеса страны.
По уточненным данным, импорт достиг в отчетном месяце 43,232 миллиарда евро.
Предыдущий исторический рекорд импорта был зафиксирован в мае этого года на уровне в 42,939 миллиарда евро.
Экспорт поднялся на 2,5% в месячном выражении и на 5,3% в годовом - до 35,545 миллиарда евро.
Дефицит торгового баланса составил, таким образом, 7,687 миллиарда евро по сравнению с дефицитом мая в 8,245 миллиарда евро.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали дефицит в 6,3 миллиарда евро.
Совфед призвал перейти от импорта из Китая к совместному производству