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"Кама" к 2027 году расширит сервисную сеть до 16 городов - 18.08.2026, ПРАЙМ
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"Кама" к 2027 году расширит сервисную сеть до 16 городов
"Кама" к 2027 году расширит сервисную сеть до 16 городов - 18.08.2026, ПРАЙМ
"Кама" к 2027 году расширит сервисную сеть до 16 городов
Разработчик электромобилей "Атом", компания "Кама", подписал 26 договоров сервисного обслуживания в восьми городах России, а к 2027 году планирует расширить... | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T17:09+0300
2026-08-18T17:09+0300
бизнес
россия
москва
санкт-петербург
казань
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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Разработчик электромобилей "Атом", компания "Кама", подписал 26 договоров сервисного обслуживания в восьми городах России, а к 2027 году планирует расширить сервисную сеть до 16 городов, сообщила пресс-служба компании. "Бренд электромобилей "Атом" (АО "Кама") подписал 26 договоров с сервисными партнерами в восьми городах России - Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Набережных Челнах, Екатеринбурге, Краснодаре, Сочи и Калининграде. Планируется, что к 2027 году сеть расширится до 16 городов", - говорится в сообщении. Также отмечается, что к 2029 году сервисную сеть планируется расширить до 48 городов России. Электромобиль "Атом" выпускается на заводе "Москвич" компанией "Кама". В середине июля 2026 года первые товарные машины были переданы клиентам. В начале июня на ПМЭФ гендиректор "Камы" Игорь Поваразднюк сообщил РИА Новости, что первые несколько десятков электромобилей "Атом" произведены и направляются каршерингам. Он отмечал, что физлицам, оформившим предзаказ, машины отправятся летом текущего года, а объем выпуска электромобилей с нескольких авто в день в 2026 году будет кратно расти практически каждый месяц.
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Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, КАЗАНЬ
17:09 18.08.2026
 
"Кама" к 2027 году расширит сервисную сеть до 16 городов

"Кама" подписала 26 договоров сервисного обслуживания в восьми городах России

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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Разработчик электромобилей "Атом", компания "Кама", подписал 26 договоров сервисного обслуживания в восьми городах России, а к 2027 году планирует расширить сервисную сеть до 16 городов, сообщила пресс-служба компании.
"Бренд электромобилей "Атом" (АО "Кама") подписал 26 договоров с сервисными партнерами в восьми городах России - Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Набережных Челнах, Екатеринбурге, Краснодаре, Сочи и Калининграде. Планируется, что к 2027 году сеть расширится до 16 городов", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что к 2029 году сервисную сеть планируется расширить до 48 городов России.
Электромобиль "Атом" выпускается на заводе "Москвич" компанией "Кама". В середине июля 2026 года первые товарные машины были переданы клиентам.
В начале июня на ПМЭФ гендиректор "Камы" Игорь Поваразднюк сообщил РИА Новости, что первые несколько десятков электромобилей "Атом" произведены и направляются каршерингам. Он отмечал, что физлицам, оформившим предзаказ, машины отправятся летом текущего года, а объем выпуска электромобилей с нескольких авто в день в 2026 году будет кратно расти практически каждый месяц.
 
БизнесРОССИЯМОСКВАСАНКТ-ПЕТЕРБУРГКАЗАНЬ
 
 
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