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"Кама" к 2027 году расширит сервисную сеть до 16 городов

"Кама" к 2027 году расширит сервисную сеть до 16 городов - 18.08.2026, ПРАЙМ

"Кама" к 2027 году расширит сервисную сеть до 16 городов

Разработчик электромобилей "Атом", компания "Кама", подписал 26 договоров сервисного обслуживания в восьми городах России, а к 2027 году планирует расширить... | 18.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-18T17:09+0300

2026-08-18T17:09+0300

2026-08-18T17:09+0300

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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Разработчик электромобилей "Атом", компания "Кама", подписал 26 договоров сервисного обслуживания в восьми городах России, а к 2027 году планирует расширить сервисную сеть до 16 городов, сообщила пресс-служба компании. "Бренд электромобилей "Атом" (АО "Кама") подписал 26 договоров с сервисными партнерами в восьми городах России - Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Набережных Челнах, Екатеринбурге, Краснодаре, Сочи и Калининграде. Планируется, что к 2027 году сеть расширится до 16 городов", - говорится в сообщении. Также отмечается, что к 2029 году сервисную сеть планируется расширить до 48 городов России. Электромобиль "Атом" выпускается на заводе "Москвич" компанией "Кама". В середине июля 2026 года первые товарные машины были переданы клиентам. В начале июня на ПМЭФ гендиректор "Камы" Игорь Поваразднюк сообщил РИА Новости, что первые несколько десятков электромобилей "Атом" произведены и направляются каршерингам. Он отмечал, что физлицам, оформившим предзаказ, машины отправятся летом текущего года, а объем выпуска электромобилей с нескольких авто в день в 2026 году будет кратно расти практически каждый месяц.

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