https://1prime.ru/20260818/kane-872461769.html
Спрос на билеты на поезд в Петербург выросли в 41 раз
Спрос на билеты на поезд в Петербург выросли в 41 раз - 18.08.2026, ПРАЙМ
Спрос на билеты на поезд в Петербург выросли в 41 раз
Спрос на покупку билетов на поезда в Санкт-Петербург вырос в 41 раз после анонса концертов Канье Уэста, искать авиабилеты на даты концерта стали в 16 раз чаще,... | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T12:23+0300
2026-08-18T12:23+0300
2026-08-18T12:23+0300
бизнес
туризм
россия
санкт-петербург
москва
канье уэст
газпром
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/08/12/872461572_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_6eef5cde0e8b276a8b37f0312602ebca.jpg
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Спрос на покупку билетов на поезда в Санкт-Петербург вырос в 41 раз после анонса концертов Канье Уэста, искать авиабилеты на даты концерта стали в 16 раз чаще, поиск отелей тоже вырос в 16 раз, подсчитали для РИА Новости в сервисе путешествий "Туту". Вв понедельник в концертном агентстве Say Agency РИА Новости сообщили, что американский рэпер Канье Уэст приедет в Россию и два даст концерта на площадке "Газпром - Арена" в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября. "По данным сервиса путешествий "Туту", за вчерашний день заказы поездов в Питер на 9-11 октября выросли в 41 раз, искать авиабилеты на эти даты стали в 16 раз чаще, поиск отелей тоже вырос в 16 раз", - говорится в исследовании компании. Средняя цена билета на поезд до Питера в одну сторону на 9-11 октября составляет 6,2 тысячи рублей, из Москвы - 5,5 тысячи рублей. Авиабилет в одну сторону на те же даты стоит в среднем 15,9 тысячи рублей, из Москвы - 4,3 тысячи рублей. Средняя цена проживания за ночь в городе - 3,7 тысячи рублей.
санкт-петербург
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/08/12/872461572_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_2e19224f15889554c3bc3bcdc522f0b9.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, туризм, россия, санкт-петербург, москва, канье уэст, газпром
Бизнес, Туризм, РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МОСКВА, Канье Уэст, Газпром
Спрос на билеты на поезд в Петербург выросли в 41 раз
Спрос на билеты на поезд в Петербург после анонса концертов Канье Уэста вырос в 41 раз
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Спрос на покупку билетов на поезда в Санкт-Петербург вырос в 41 раз после анонса концертов Канье Уэста, искать авиабилеты на даты концерта стали в 16 раз чаще, поиск отелей тоже вырос в 16 раз, подсчитали для РИА Новости в сервисе путешествий "Туту".
Вв понедельник в концертном агентстве Say Agency РИА Новости сообщили, что американский рэпер Канье Уэст
приедет в Россию и два даст концерта на площадке "Газпром
- Арена" в Санкт-Петербурге
10 и 11 октября.
"По данным сервиса путешествий "Туту", за вчерашний день заказы поездов в Питер на 9-11 октября выросли в 41 раз, искать авиабилеты на эти даты стали в 16 раз чаще, поиск отелей тоже вырос в 16 раз", - говорится в исследовании компании.
Средняя цена билета на поезд до Питера в одну сторону на 9-11 октября составляет 6,2 тысячи рублей, из Москвы
- 5,5 тысячи рублей.
Авиабилет в одну сторону на те же даты стоит в среднем 15,9 тысячи рублей, из Москвы - 4,3 тысячи рублей. Средняя цена проживания за ночь в городе - 3,7 тысячи рублей.