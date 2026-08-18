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Спрос на билеты на поезд в Петербург выросли в 41 раз

Спрос на билеты на поезд в Петербург выросли в 41 раз - 18.08.2026, ПРАЙМ

Спрос на билеты на поезд в Петербург выросли в 41 раз

Спрос на покупку билетов на поезда в Санкт-Петербург вырос в 41 раз после анонса концертов Канье Уэста, искать авиабилеты на даты концерта стали в 16 раз чаще,... | 18.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-18T12:23+0300

2026-08-18T12:23+0300

2026-08-18T12:23+0300

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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Спрос на покупку билетов на поезда в Санкт-Петербург вырос в 41 раз после анонса концертов Канье Уэста, искать авиабилеты на даты концерта стали в 16 раз чаще, поиск отелей тоже вырос в 16 раз, подсчитали для РИА Новости в сервисе путешествий "Туту". Вв понедельник в концертном агентстве Say Agency РИА Новости сообщили, что американский рэпер Канье Уэст приедет в Россию и два даст концерта на площадке "Газпром - Арена" в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября. "По данным сервиса путешествий "Туту", за вчерашний день заказы поездов в Питер на 9-11 октября выросли в 41 раз, искать авиабилеты на эти даты стали в 16 раз чаще, поиск отелей тоже вырос в 16 раз", - говорится в исследовании компании. Средняя цена билета на поезд до Питера в одну сторону на 9-11 октября составляет 6,2 тысячи рублей, из Москвы - 5,5 тысячи рублей. Авиабилет в одну сторону на те же даты стоит в среднем 15,9 тысячи рублей, из Москвы - 4,3 тысячи рублей. Средняя цена проживания за ночь в городе - 3,7 тысячи рублей.

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бизнес, туризм, россия, санкт-петербург, москва, канье уэст, газпром