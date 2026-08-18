https://1prime.ru/20260818/khaminskiy-872438997.html

Юрист предупредил об ошибках при принятии наследства

Юрист предупредил об ошибках при принятии наследства - 18.08.2026, ПРАЙМ

Юрист предупредил об ошибках при принятии наследства

МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Вступление в наследство требует предельной внимательности — ошибки могут обойтись наследникам в круглую сумму. О юридических тонкостях... | 18.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-18T02:02+0300

2026-08-18T02:02+0300

2026-08-18T02:02+0300

эксклюзив

наследство

общество

имущество

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МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Вступление в наследство требует предельной внимательности — ошибки могут обойтись наследникам в круглую сумму. О юридических тонкостях этой процедуры агентству "Прайм" рассказал юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский."Одна из главных ошибок — принятие наследства без проверки долгов умершего. Многие полагают, что имущество переходит автоматически, а обязательства перед банками и другими кредиторами остаются в прошлом. Это опасное заблуждение", — предупредил Хаминский.Поэтому до подачи заявления нотариусу необходимо провести аудит: проверить кредитные истории, запросить информацию в службе судебных приставов и выяснить, не является ли умерший должником по исполнительным производствам.Бывает, что наследник уже подал заявление, но узнал о крупных долгах и передумал. Закон допускает отказ от наследства в течение шести месяцев со дня его открытия, даже если заявление уже подано. Однако важно помнить: отказ нельзя изменить или отозвать, поэтому решение должно быть взвешенным. Срок на принятие наследства составляет шесть месяцев. Если он пропущен без уважительной причины, восстановить его можно только в судебном порядке — и это не всегда возможно, отметил юрист.Еще одна частая ошибка — попытка продать наследственное имущество до оформления всех документов. Пока наследник не получил свидетельство о праве на наследство и не зарегистрировал право собственности, распоряжаться имуществом (продавать, дарить, менять) он не имеет права.Сделка с имуществом, которое формально все еще числится за умершим, не пройдет регистрацию в Росреестре. Прежде чем принимать наследство, стоит тщательно оценить все риски и при необходимости проконсультироваться с юристом, заключил Хаминский.

https://1prime.ru/20260804/nasledstvo-872001539.html

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эксклюзив, наследство, общество , имущество