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Юрист предупредил об ошибках при принятии наследства
Юрист предупредил об ошибках при принятии наследства - 18.08.2026, ПРАЙМ
Юрист предупредил об ошибках при принятии наследства
МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Вступление в наследство требует предельной внимательности — ошибки могут обойтись наследникам в круглую сумму. О юридических тонкостях... | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T02:02+0300
2026-08-18T02:02+0300
2026-08-18T02:02+0300
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МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Вступление в наследство требует предельной внимательности — ошибки могут обойтись наследникам в круглую сумму. О юридических тонкостях этой процедуры агентству "Прайм" рассказал юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский."Одна из главных ошибок — принятие наследства без проверки долгов умершего. Многие полагают, что имущество переходит автоматически, а обязательства перед банками и другими кредиторами остаются в прошлом. Это опасное заблуждение", — предупредил Хаминский.Поэтому до подачи заявления нотариусу необходимо провести аудит: проверить кредитные истории, запросить информацию в службе судебных приставов и выяснить, не является ли умерший должником по исполнительным производствам.Бывает, что наследник уже подал заявление, но узнал о крупных долгах и передумал. Закон допускает отказ от наследства в течение шести месяцев со дня его открытия, даже если заявление уже подано. Однако важно помнить: отказ нельзя изменить или отозвать, поэтому решение должно быть взвешенным. Срок на принятие наследства составляет шесть месяцев. Если он пропущен без уважительной причины, восстановить его можно только в судебном порядке — и это не всегда возможно, отметил юрист.Еще одна частая ошибка — попытка продать наследственное имущество до оформления всех документов. Пока наследник не получил свидетельство о праве на наследство и не зарегистрировал право собственности, распоряжаться имуществом (продавать, дарить, менять) он не имеет права.Сделка с имуществом, которое формально все еще числится за умершим, не пройдет регистрацию в Росреестре. Прежде чем принимать наследство, стоит тщательно оценить все риски и при необходимости проконсультироваться с юристом, заключил Хаминский.
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эксклюзив, наследство, общество , имущество
Эксклюзив, наследство, Общество , имущество
Юрист предупредил об ошибках при принятии наследства
Хаминский: нельзя продавать наследственное имущество до оформления документов
МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Вступление в наследство требует предельной внимательности — ошибки могут обойтись наследникам в круглую сумму. О юридических тонкостях этой процедуры агентству "Прайм" рассказал юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
"Одна из главных ошибок — принятие наследства без проверки долгов умершего. Многие полагают, что имущество переходит автоматически, а обязательства перед банками и другими кредиторами остаются в прошлом. Это опасное заблуждение", — предупредил Хаминский.
Поэтому до подачи заявления нотариусу необходимо провести аудит: проверить кредитные истории, запросить информацию в службе судебных приставов и выяснить, не является ли умерший должником по исполнительным производствам.
Бывает, что наследник уже подал заявление, но узнал о крупных долгах и передумал. Закон допускает отказ от наследства в течение шести месяцев со дня его открытия, даже если заявление уже подано. Однако важно помнить: отказ нельзя изменить или отозвать, поэтому решение должно быть взвешенным. Срок на принятие наследства составляет шесть месяцев. Если он пропущен без уважительной причины, восстановить его можно только в судебном порядке — и это не всегда возможно, отметил юрист.
Юрист рассказал, кто может лишиться права на наследство
Еще одна частая ошибка — попытка продать наследственное имущество до оформления всех документов. Пока наследник не получил свидетельство о праве на наследство и не зарегистрировал право собственности, распоряжаться имуществом (продавать, дарить, менять) он не имеет права.
Сделка с имуществом, которое формально все еще числится за умершим, не пройдет регистрацию в Росреестре. Прежде чем принимать наследство, стоит тщательно оценить все риски и при необходимости проконсультироваться с юристом, заключил Хаминский.