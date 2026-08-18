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Киркорову запретили открывать новый бизнес

Киркорову запретили открывать новый бизнес - 18.08.2026, ПРАЙМ

Киркорову запретили открывать новый бизнес

Народному артисту России Филиппу Киркорову запретили открывать новый бизнес в стране до осени 2028 года, выяснило РИА Новости, изучив данные налоговой. | 18.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-18T01:08+0300

2026-08-18T01:08+0300

2026-08-18T01:08+0300

бизнес

общество

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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Народному артисту России Филиппу Киркорову запретили открывать новый бизнес в стране до осени 2028 года, выяснило РИА Новости, изучив данные налоговой. Причиной стала недостоверная информация, которую внесли две его компании в ЕГРЮЛ. Одна из них - "Филипп Киркоров Корпорейшн" - прекратила свою деятельность, а вторая, занимающаяся торговлей одеждой, обувью и другими товарами - "Филл фо ю", неправильно указала адрес. Совокупно ограничение на открытие нового бизнеса длится до 18 сентября 2028 года. Под аналогичным ограничением также находится гендиректор второй компании Арсен Айрапетов, который несколько лет был стилистом артиста, - для него запрет продлится до конца октября 2027 года. У Киркорова есть еще три компании: одна из них ведет деятельность в области исполнительных искусств, другая - в области радиовещания, а третья занимается строительством жилых и нежилых зданий. Согласно законодательству, налоговая может отказать в регистрации владельцу или руководителю нового бизнеса, если ранее он владел контролирующей долей или руководил компанией, которая имеет запись о недостоверности данных.

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