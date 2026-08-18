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Китай представил летающий спасательный круг на основе ИИ - 18.08.2026, ПРАЙМ
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Китай представил летающий спасательный круг на основе ИИ
Китай представил летающий спасательный круг на основе ИИ - 18.08.2026, ПРАЙМ
Китай представил летающий спасательный круг на основе ИИ
Китай в ходе спасательных учений в Ханчжоу в провинции Чжэцзян на востоке Китая впервые представил летающий спасательный круг на основе искусственного... | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T14:55+0300
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китай
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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Китай в ходе спасательных учений в Ханчжоу в провинции Чжэцзян на востоке Китая впервые представил летающий спасательный круг на основе искусственного интеллекта с автоматической навигацией, сообщает телеканал CGTN. Согласно данным CGTN, устройство было впервые представлено в ходе учений. "Летающий спасательный круг прошел тестирования в недавних спасательных учениях на воде в городе Ханчжоу провинции Чжэцзян", - говорится в сообщении. Спасательный круг на основе ИИ оснащен системой автоматической навигации, благодаря чему он способен самостоятельно определить цель и долететь до тонущего человека. Как только устройство приближается к пострадавшему, оно отключает роторы и опускается на воду, позволяя человеку ухватиться за него и ожидать помощи спасателей. Как только человек оказывается в безопасной обстановке, спасательный круг самостоятельно возвращается на базу по воздуху. Как отмечает телеканал, устройство было разработано отделом городской полиции Ханчжоу.
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технологии, китай
Технологии, КИТАЙ
14:55 18.08.2026
 
Китай представил летающий спасательный круг на основе ИИ

CGTN: на востоке Китая впервые представили летающий спасательный круг на основе ИИ

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкФлаг Китая на пешеходной на улице Хэфан в городе Ханчжоу в КНР
Флаг Китая на пешеходной на улице Хэфан в городе Ханчжоу в КНР - ПРАЙМ, 1920, 18.08.2026
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Китай в ходе спасательных учений в Ханчжоу в провинции Чжэцзян на востоке Китая впервые представил летающий спасательный круг на основе искусственного интеллекта с автоматической навигацией, сообщает телеканал CGTN.
Согласно данным CGTN, устройство было впервые представлено в ходе учений.
"Летающий спасательный круг прошел тестирования в недавних спасательных учениях на воде в городе Ханчжоу провинции Чжэцзян", - говорится в сообщении.
Спасательный круг на основе ИИ оснащен системой автоматической навигации, благодаря чему он способен самостоятельно определить цель и долететь до тонущего человека. Как только устройство приближается к пострадавшему, оно отключает роторы и опускается на воду, позволяя человеку ухватиться за него и ожидать помощи спасателей.
Как только человек оказывается в безопасной обстановке, спасательный круг самостоятельно возвращается на базу по воздуху.
Как отмечает телеканал, устройство было разработано отделом городской полиции Ханчжоу.
 
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