https://1prime.ru/20260818/kitay-872470968.html
Китай представил летающий спасательный круг на основе ИИ
Китай представил летающий спасательный круг на основе ИИ - 18.08.2026, ПРАЙМ
Китай представил летающий спасательный круг на основе ИИ
Китай в ходе спасательных учений в Ханчжоу в провинции Чжэцзян на востоке Китая впервые представил летающий спасательный круг на основе искусственного... | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T14:55+0300
2026-08-18T14:55+0300
2026-08-18T14:55+0300
технологии
китай
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859620561_0:165:3054:1883_1920x0_80_0_0_53b6c5a442faff1eefb908c3c0af1152.jpg
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Китай в ходе спасательных учений в Ханчжоу в провинции Чжэцзян на востоке Китая впервые представил летающий спасательный круг на основе искусственного интеллекта с автоматической навигацией, сообщает телеканал CGTN. Согласно данным CGTN, устройство было впервые представлено в ходе учений. "Летающий спасательный круг прошел тестирования в недавних спасательных учениях на воде в городе Ханчжоу провинции Чжэцзян", - говорится в сообщении. Спасательный круг на основе ИИ оснащен системой автоматической навигации, благодаря чему он способен самостоятельно определить цель и долететь до тонущего человека. Как только устройство приближается к пострадавшему, оно отключает роторы и опускается на воду, позволяя человеку ухватиться за него и ожидать помощи спасателей. Как только человек оказывается в безопасной обстановке, спасательный круг самостоятельно возвращается на базу по воздуху. Как отмечает телеканал, устройство было разработано отделом городской полиции Ханчжоу.
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859620561_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_8f8bf89d645c7c8803f57488464175d5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, китай
Китай представил летающий спасательный круг на основе ИИ
CGTN: на востоке Китая впервые представили летающий спасательный круг на основе ИИ
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Китай в ходе спасательных учений в Ханчжоу в провинции Чжэцзян на востоке Китая впервые представил летающий спасательный круг на основе искусственного интеллекта с автоматической навигацией, сообщает телеканал CGTN.
Согласно данным CGTN, устройство было впервые представлено в ходе учений.
"Летающий спасательный круг прошел тестирования в недавних спасательных учениях на воде в городе Ханчжоу провинции Чжэцзян", - говорится в сообщении.
Спасательный круг на основе ИИ оснащен системой автоматической навигации, благодаря чему он способен самостоятельно определить цель и долететь до тонущего человека. Как только устройство приближается к пострадавшему, оно отключает роторы и опускается на воду, позволяя человеку ухватиться за него и ожидать помощи спасателей.
Как только человек оказывается в безопасной обстановке, спасательный круг самостоятельно возвращается на базу по воздуху.
Как отмечает телеканал, устройство было разработано отделом городской полиции Ханчжоу.