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Китай представил летающий спасательный круг на основе ИИ

Китай представил летающий спасательный круг на основе ИИ - 18.08.2026, ПРАЙМ

Китай представил летающий спасательный круг на основе ИИ

Китай в ходе спасательных учений в Ханчжоу в провинции Чжэцзян на востоке Китая впервые представил летающий спасательный круг на основе искусственного... | 18.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-18T14:55+0300

2026-08-18T14:55+0300

2026-08-18T14:55+0300

технологии

китай

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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Китай в ходе спасательных учений в Ханчжоу в провинции Чжэцзян на востоке Китая впервые представил летающий спасательный круг на основе искусственного интеллекта с автоматической навигацией, сообщает телеканал CGTN. Согласно данным CGTN, устройство было впервые представлено в ходе учений. "Летающий спасательный круг прошел тестирования в недавних спасательных учениях на воде в городе Ханчжоу провинции Чжэцзян", - говорится в сообщении. Спасательный круг на основе ИИ оснащен системой автоматической навигации, благодаря чему он способен самостоятельно определить цель и долететь до тонущего человека. Как только устройство приближается к пострадавшему, оно отключает роторы и опускается на воду, позволяя человеку ухватиться за него и ожидать помощи спасателей. Как только человек оказывается в безопасной обстановке, спасательный круг самостоятельно возвращается на базу по воздуху. Как отмечает телеканал, устройство было разработано отделом городской полиции Ханчжоу.

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технологии, китай