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Генконсульство КНР приветствует новые рейсы между Татарстаном и Китаем - 18.08.2026, ПРАЙМ
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Генконсульство КНР приветствует новые рейсы между Татарстаном и Китаем
Генконсульство КНР приветствует новые рейсы между Татарстаном и Китаем - 18.08.2026, ПРАЙМ
Генконсульство КНР приветствует новые рейсы между Татарстаном и Китаем
Генеральное консульство КНР в Казани приветствует дальнейшее расширение авиасообщения между республикой и китайскими городами, возможный запуск рейсов в Пекин и | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T16:30+0300
2026-08-18T16:30+0300
бизнес
россия
китай
пекин
казань
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КАЗАНЬ, 18 авг - ПРАЙМ. Генеральное консульство КНР в Казани приветствует дальнейшее расширение авиасообщения между республикой и китайскими городами, возможный запуск рейсов в Пекин и Гуанчжоу позволит еще больше сблизить Китай и Татарстан, рассказал РИА Новости врио генконсула Цао Лунцюань. Как напомнил дипломат, в настоящее время из Казани выполняются прямые рейсы в Китай по двум направлениям: в Шанхай и в Санью. Рейс в Шанхай выполняет китайская авиакомпания China Eastern Airlines с частотой три рейса в неделю. Рейс в курортный город Санья выполняется "Аэрофлотом" с частотой два раза в неделю. "С точки зрения консульства, мы приветствуем дальнейшее расширение и совершенствование маршрутной сети", - ответил Цао Лунцюань на вопрос о потенциальных новых направлениях, включая Пекин и Гуанчжоу. По его словам, Пекин, являясь политическим и культурным центром Китая, обладает огромным пассажиропотоком. Гуанчжоу, в свою очередь, представляет собой экономический центр Южного Китая и важный внешнеэкономический узел, поддерживающий тесные торгово-экономические связи с Россией. "Открытие прямых рейсов в эти города позволит еще больше сократить расстояние между Китаем и Татарстаном", - подчеркнул Цао Лунцюань. Как уточнил дипломат, решение об открытии новых маршрутов, а также об увеличении частоты рейсов зависит от ряда факторов: операционных планов авиакомпаний, оценки рыночного спроса и двусторонних соглашений. При этом на фоне безвизового режима и быстрого роста китайского туристического рынка в РФ, пропускная способность существующих маршрутов в пик туристического сезона становится напряженной. "Умеренное увеличение частоты рейсов и оптимизация маршрутной сети помогут удовлетворить растущий спрос на поездки, а также дадут Татарстану дополнительные преимущества на китайском туристическом рынке", - заключил Цао Лунцюань.
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бизнес, россия, китай, пекин, казань, аэрофлот
Бизнес, РОССИЯ, КИТАЙ, Пекин, КАЗАНЬ, Аэрофлот
16:30 18.08.2026
 
Генконсульство КНР приветствует новые рейсы между Татарстаном и Китаем

Генконсульство Китая в Казани приветствовало расширение авиасообщения с КНР

© РИА Новости . Илья ПиталевФлаг Китая
Флаг Китая - ПРАЙМ, 1920, 18.08.2026
© РИА Новости . Илья Питалев
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КАЗАНЬ, 18 авг - ПРАЙМ. Генеральное консульство КНР в Казани приветствует дальнейшее расширение авиасообщения между республикой и китайскими городами, возможный запуск рейсов в Пекин и Гуанчжоу позволит еще больше сблизить Китай и Татарстан, рассказал РИА Новости врио генконсула Цао Лунцюань.
Как напомнил дипломат, в настоящее время из Казани выполняются прямые рейсы в Китай по двум направлениям: в Шанхай и в Санью. Рейс в Шанхай выполняет китайская авиакомпания China Eastern Airlines с частотой три рейса в неделю. Рейс в курортный город Санья выполняется "Аэрофлотом" с частотой два раза в неделю.
"С точки зрения консульства, мы приветствуем дальнейшее расширение и совершенствование маршрутной сети", - ответил Цао Лунцюань на вопрос о потенциальных новых направлениях, включая Пекин и Гуанчжоу.
По его словам, Пекин, являясь политическим и культурным центром Китая, обладает огромным пассажиропотоком. Гуанчжоу, в свою очередь, представляет собой экономический центр Южного Китая и важный внешнеэкономический узел, поддерживающий тесные торгово-экономические связи с Россией.
"Открытие прямых рейсов в эти города позволит еще больше сократить расстояние между Китаем и Татарстаном", - подчеркнул Цао Лунцюань.
Как уточнил дипломат, решение об открытии новых маршрутов, а также об увеличении частоты рейсов зависит от ряда факторов: операционных планов авиакомпаний, оценки рыночного спроса и двусторонних соглашений. При этом на фоне безвизового режима и быстрого роста китайского туристического рынка в РФ, пропускная способность существующих маршрутов в пик туристического сезона становится напряженной.
"Умеренное увеличение частоты рейсов и оптимизация маршрутной сети помогут удовлетворить растущий спрос на поездки, а также дадут Татарстану дополнительные преимущества на китайском туристическом рынке", - заключил Цао Лунцюань.
 
БизнесРОССИЯКИТАЙПекинКАЗАНЬАэрофлот
 
 
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