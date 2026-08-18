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Посол Китая в Москве оценил рост товарооборота
Посол Китая в Москве оценил рост товарооборота - 18.08.2026, ПРАЙМ
Посол Китая в Москве оценил рост товарооборота
Рост товарооборота России и Китая на фоне непростой международной ситуации показывает жизнеспособность торгово-экономического сотрудничества двух стран, заявил... | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T16:34+0300
2026-08-18T16:34+0300
2026-08-18T16:34+0300
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КАЗАНЬ, 18 авг - ПРАЙМ. Рост товарооборота России и Китая на фоне непростой международной ситуации показывает жизнеспособность торгово-экономического сотрудничества двух стран, заявил посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй. По уточнению дипломата, с января по июль 2026 года товарооборот России и Китая превысил 159 миллиардов долларов, увеличившись на 26,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. "С учетом непростой и напряженной международной обстановки, а также нарастающей неопределенности мировой экономики, достигнутые в китайско-российской торговле результаты - это значимый итог, который дался немалыми усилиями. Он показал устойчивость и жизнеспособность торгово-экономического сотрудничества между Китаем и Россией", - сказал он на пленарном заседании форума "Ростки".
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россия, мировая экономика, китай, москва
РОССИЯ, Мировая экономика, КИТАЙ, МОСКВА
Посол Китая в Москве оценил рост товарооборота
Посол КНР в России Ханьхуэй: рост товарооборота показывает жизнеспособность сотрудничества
КАЗАНЬ, 18 авг - ПРАЙМ. Рост товарооборота России и Китая на фоне непростой международной ситуации показывает жизнеспособность торгово-экономического сотрудничества двух стран, заявил посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй.
По уточнению дипломата, с января по июль 2026 года товарооборот России и Китая
превысил 159 миллиардов долларов, увеличившись на 26,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
"С учетом непростой и напряженной международной обстановки, а также нарастающей неопределенности мировой экономики, достигнутые в китайско-российской торговле результаты - это значимый итог, который дался немалыми усилиями. Он показал устойчивость и жизнеспособность торгово-экономического сотрудничества между Китаем и Россией", - сказал он на пленарном заседании форума "Ростки".