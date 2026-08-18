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Теплоход Сочи — Сухум перевез в 2026 году более тысячи пассажиров

Теплоход Сочи — Сухум перевез в 2026 году более тысячи пассажиров - 18.08.2026, ПРАЙМ

Теплоход Сочи — Сухум перевез в 2026 году более тысячи пассажиров

Более тысячи пассажиров перевезла "Комета" Сочи - Сухум в навигацию 2026 года, что вдвое больше, чем за аналогичный период 2025 года, рассказал РИА Новости... | 18.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-18T10:04+0300

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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Более тысячи пассажиров перевезла "Комета" Сочи - Сухум в навигацию 2026 года, что вдвое больше, чем за аналогичный период 2025 года, рассказал РИА Новости заместитель генерального директора по коммерческой работе "Абхазское морское пароходство" Адамыр Габуния. "В навигацию 2026 года пассажирское судно СПК "Космонавт Павел Попович" перевезло: Сочи – Сухум – 1064 пассажира. Сухум – Сочи – 810 пассажиров. Количество рейсов – 21", - сказал Габуния. Как уточнил собеседник агентства, за аналогичный период 2025 года судно выполнило между курортными городами всего пять рейсов. Из Сочи "Комета" перевезла 493 пассажира, а из абхазской столицы в Сочи – 417 пассажиров. Рост пассажиропотока он объяснил ранним запуском теплохода. В сезоне 2026 года судно запустили с 15 мая – на три месяца раньше, чем в 2025 году. При этом решения о продлении навигации пока не принято, судно на подводных крыльях будет курсировать между Сочи и Сухумом до окончания сентября. "Будет зависеть от погоды, возможно, будут рейсы в октябре", - сказал Габуния. Перевозчиком рейса Сочи - Сухум - Сочи выступает компания "Морские скоростные пассажирские перевозки". Его основным судном на подводных крыльях является "Космонавт Павел Попович". Оно было построено в 2024 году. Его вместимость составляет 120 человек, из них 95 пассажиров и 25 человек экипажа и обслуживающего персонала. Длина судна составляет 35,2 метра, ширина - 10,3 метра. Как пояснил агентству Габуния, кроме основного судна, осуществляющего перевозку в сезон, в резерве будут еще два - "Евпатория" и "Феодосия". "Абхазское морское пароходство" - государственная компания. В ее структуру входят Сухумский, Очамчирский, Пицундский морские порты, а также пассажирские терминалы в Новом Афоне, Гудауте и Гагре.

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