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Экономист предостерег спекулянтов от вложений в золото - 18.08.2026, ПРАЙМ
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Экономист предостерег спекулянтов от вложений в золото
Экономист предостерег спекулянтов от вложений в золото - 18.08.2026, ПРАЙМ
Экономист предостерег спекулянтов от вложений в золото
Рынок золота остается привлекательным для долгосрочных инвесторов, однако попытки заработать на краткосрочном росте котировок могут обернуться серьезными... | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T06:06+0300
2026-08-18T06:06+0300
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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Рынок золота остается привлекательным для долгосрочных инвесторов, однако попытки заработать на краткосрочном росте котировок могут обернуться серьезными потерями. О сохранении спекулятивного перегрева, который способен привести к новым резким колебаниям цен, рассказал в беседе с агентством "Прайм" заведующий кафедрой государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Михаил Косов."После стремительного роста и последующей коррекции спекулятивные позиции в золоте, по оценке автора исследования, по-прежнему остаются чрезмерными. Январское падение более чем на 6% за один день не смогло полностью снять накопившийся перегрев. Рынку может потребоваться дополнительное время для выхода краткосрочных игроков, заходивших в металл на волне ажиотажа", - предупредил он.На этом фоне физическое золото эксперты рекомендуют рассматривать прежде всего как инструмент долгосрочного сохранения капитала, а не способ быстрого заработка. При покупке инвестиционных монет инвестор сразу сталкивается со спредом между ценой покупки и продажи, который может достигать 5 тысяч рублей. Поэтому попытка быстро продать металл после покупки способна привести к убытку.По оценке Косова, для того чтобы рост цены золота смог перекрыть первоначальные издержки, инвестиционным монетам требуется как минимум год. При этом оптимальным рассматривается значительно более длинный горизонт — до 10 лет и более.Дополнительным риском для спекулянтов остается высокая волатильность рынка. Структурный спрос со стороны центральных банков и тенденция к дедолларизации поддерживают золото, однако одновременно на котировки давят денежно-кредитная политика и сильный доллар. Такое сочетание факторов, по мнению автора, может сохранять повышенную волатильность до конца третьего квартала.Таким образом, золото остается инструментом для инвесторов, готовых выдерживать колебания и придерживаться долгосрочной стратегии. Экономист рекомендует не вкладывать все сбережения в один актив и учитывать риски, связанные как с формой владения золотом, так и с горизонтом инвестирования.
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рынок, финансы, золото, цены на золото
Рынок, Финансы, золото, цены на золото
06:06 18.08.2026
 
Экономист предостерег спекулянтов от вложений в золото

Финансист Косов предостерег спекулянтов от поспешных вложений в золото

© РИА Новости . Изображение сгенерировано ИИСтроительство нового дома из золотых слитков
Строительство нового дома из золотых слитков - ПРАЙМ, 1920, 18.08.2026
© РИА Новости . Изображение сгенерировано ИИ
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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Рынок золота остается привлекательным для долгосрочных инвесторов, однако попытки заработать на краткосрочном росте котировок могут обернуться серьезными потерями. О сохранении спекулятивного перегрева, который способен привести к новым резким колебаниям цен, рассказал в беседе с агентством "Прайм" заведующий кафедрой государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Михаил Косов.
"После стремительного роста и последующей коррекции спекулятивные позиции в золоте, по оценке автора исследования, по-прежнему остаются чрезмерными. Январское падение более чем на 6% за один день не смогло полностью снять накопившийся перегрев. Рынку может потребоваться дополнительное время для выхода краткосрочных игроков, заходивших в металл на волне ажиотажа", - предупредил он.
На этом фоне физическое золото эксперты рекомендуют рассматривать прежде всего как инструмент долгосрочного сохранения капитала, а не способ быстрого заработка. При покупке инвестиционных монет инвестор сразу сталкивается со спредом между ценой покупки и продажи, который может достигать 5 тысяч рублей. Поэтому попытка быстро продать металл после покупки способна привести к убытку.
По оценке Косова, для того чтобы рост цены золота смог перекрыть первоначальные издержки, инвестиционным монетам требуется как минимум год. При этом оптимальным рассматривается значительно более длинный горизонт — до 10 лет и более.
Дополнительным риском для спекулянтов остается высокая волатильность рынка. Структурный спрос со стороны центральных банков и тенденция к дедолларизации поддерживают золото, однако одновременно на котировки давят денежно-кредитная политика и сильный доллар. Такое сочетание факторов, по мнению автора, может сохранять повышенную волатильность до конца третьего квартала.
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Таким образом, золото остается инструментом для инвесторов, готовых выдерживать колебания и придерживаться долгосрочной стратегии. Экономист рекомендует не вкладывать все сбережения в один актив и учитывать риски, связанные как с формой владения золотом, так и с горизонтом инвестирования.
 
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