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Курс юаня к рублю во вторник умеренно повышается

Курс юаня к рублю во вторник умеренно повышается - 18.08.2026, ПРАЙМ

Курс юаня к рублю во вторник умеренно повышается

Курс китайской валюты по отношению к российской днем во вторник умеренно повышается, следует из данных Московской биржи. | 18.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-18T16:02+0300

2026-08-18T16:02+0300

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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской днем во вторник умеренно повышается, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 15.41 мск повышался на 4 копейки (+0,3%), до 12,66 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 12,56-12,67 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 85,36 рубля. На внебиржевом рынке доллар котируется по 85,38 рубля. Рубль остается под давлением Курс юаня на Мосбирже по отношению к российской валюте во вторник продолжает умеренно повышаться, оставаясь немного ниже обновленного накануне максимума с февраля 2025 года (12,69 рубля). "Главный структурный фактор давления на рубль остается неизменным: объем покупок валюты Минфином (в эквиваленте по 6,5 миллиарда рублей в день) продолжает превышать ее предложение со стороны экспортеров. Дефицит экспортного предложения сформирован дешевой нефтью в июне-июле", - комментирует Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал". Юаневая ставка денежного рынка при этом составляет +0,94% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,79% на предыдущих торгах. Внешние факторы формируют смешанный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 15.43 мск повышалась на 0,4%, до 91,2 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран) повышался на 0,02%, до 99,66 пункта. Прогнозы Продажи валюты экспортерами перед налоговыми выплатами августа могут поддержать рубль в конце месяца, полагает Дмитрий Макаров из "СберИнвестиций". "Но это скорее краткосрочный фактор. Высокий импорт, покупки Минфина и спрос населения продолжают создавать давление на российскую валюту. Еще одно важное событие — заседание Банка России по ключевой ставке 11 сентября. Мы ожидаем, что регулятор сохранит ставку на текущем уровне. Такое решение может поддержать рубль, если рынок до заседания будет ожидать более быстрого снижения ставки", - добавляет он. Однако осенью также начнется пересмотр параметров бюджета, считает Макаров. Новости о расходах, дефиците бюджета и источниках его финансирования могут усиливать колебания курса рубля, резюмирует эксперт. До начала третьей декады августа ожидаются колебания курсов доллара в пределах 82 - 87,3 рубля, евро – в коридоре 95 – 100,5 рубля, торги юанем, вероятно, перейдут в диапазон 12,15 - 12,85 рубля, считает Гузель Проценко из "Альфа-Форекса".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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рынок, минфин, ук альфа-капитал, альфа-капитал