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В Кузбассе переработка угля за июль 2026 года выросла на 7,1%

В Кузбассе переработка угля за июль 2026 года выросла на 7,1% - 18.08.2026, ПРАЙМ

В Кузбассе переработка угля за июль 2026 года выросла на 7,1%

Общая переработка на предприятиях угольной отрасли Кузбасса в июле текущего года за июль 2026 года составила 12 миллионов тонн, что на 7,1% выше по сравнению с... | 18.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-18T06:06+0300

2026-08-18T06:06+0300

2026-08-18T06:06+0300

промышленность

кузбасс

ржд

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КЕМЕРОВО, 18 авг - ПРАЙМ. Общая переработка на предприятиях угольной отрасли Кузбасса в июле текущего года за июль 2026 года составила 12 миллионов тонн, что на 7,1% выше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, сообщает министерство угольной промышленности региона. "Общая переработка на предприятиях угольной отрасли Кузбасса, включая обогатительные фабрики, сезонные обогатительные установки и дробильно-сортировочные установки, за июль 2026 года составила 12,0 миллиона тонн, что на 7,1 % выше в сравнении с аналогичным периодом 2025 года, и составила 81,6% от добычи", - говорится в сообщении. Уточняется, что отгрузка угля в Кузбассе во все направления по итогам июля составила 14,9 миллиона тонн, что больше относительно аналогичного периода 2025 года на 1,9 миллиона тонн, или на 15%. "В том числе на экспорт 9,2 миллиона тонн (+1,2 миллиона тонн к уровню 2025 года, или +15,3%): в восточном направлении при плане 4,35 миллиона тонн отгружено 4,25 миллиона тонн (что на 0,1 миллиона тонн ниже плана, установленного ОАО "РЖД" на июль); в северо-западном направлении 3,42 миллиона тонн (+0,56 миллиона тонн к уровню 2025 года, или +19,6%); в южном направлении 1,33 миллиона тонн (+0,47 миллиона тонн к уровню 2025 года, или +55%)", - сообщили в минуглепроме.

кузбасс

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промышленность, кузбасс, ржд