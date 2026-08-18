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"Росатом": новые сроки визита главы МАГАТЭ Гросси в Россию пока не намечены - 18.08.2026, ПРАЙМ
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"Росатом": новые сроки визита главы МАГАТЭ Гросси в Россию пока не намечены
"Росатом": новые сроки визита главы МАГАТЭ Гросси в Россию пока не намечены - 18.08.2026, ПРАЙМ
"Росатом": новые сроки визита главы МАГАТЭ Гросси в Россию пока не намечены
Новые сроки возможного визита главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Россию пока не намечены, сообщил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. | 18.08.2026, ПРАЙМ
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россия
украина
энергодар
рафаэль гросси
алексей лихачев
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магатэ
росатом
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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Новые сроки возможного визита главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Россию пока не намечены, сообщил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. "Гросси же перенес визит. Пока нет", - ответил Лихачев на вопрос журналистов, наметились ли новые сроки визита Гросси. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Украина сорвала планировавшийся 20-21 августа визит гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС и в Энергодар.
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россия, украина, энергодар, рафаэль гросси, алексей лихачев, мария захарова, магатэ, росатом, мид рф
РОССИЯ, УКРАИНА, Энергодар, Рафаэль Гросси, Алексей Лихачев, Мария Захарова, МАГАТЭ, Росатом, МИД РФ
18:33 18.08.2026
 
"Росатом": новые сроки визита главы МАГАТЭ Гросси в Россию пока не намечены

Глава "Росатома" Лихачев: новые сроки визита главы МАГАТЭ Гросси пока не намечены

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкГенеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси - ПРАЙМ, 1920, 18.08.2026
© РИА Новости . POOL
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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Новые сроки возможного визита главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Россию пока не намечены, сообщил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
"Гросси же перенес визит. Пока нет", - ответил Лихачев на вопрос журналистов, наметились ли новые сроки визита Гросси.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Украина сорвала планировавшийся 20-21 августа визит гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС и в Энергодар.
 
РОССИЯУКРАИНАЭнергодарРафаэль ГроссиАлексей ЛихачевМария ЗахароваМАГАТЭРосатомМИД РФ
 
 
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