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"Росатом": новые сроки визита главы МАГАТЭ Гросси в Россию пока не намечены
"Росатом": новые сроки визита главы МАГАТЭ Гросси в Россию пока не намечены - 18.08.2026, ПРАЙМ
"Росатом": новые сроки визита главы МАГАТЭ Гросси в Россию пока не намечены
Новые сроки возможного визита главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Россию пока не намечены, сообщил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T18:33+0300
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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Новые сроки возможного визита главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Россию пока не намечены, сообщил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. "Гросси же перенес визит. Пока нет", - ответил Лихачев на вопрос журналистов, наметились ли новые сроки визита Гросси. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Украина сорвала планировавшийся 20-21 августа визит гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС и в Энергодар.
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РОССИЯ, УКРАИНА, Энергодар, Рафаэль Гросси, Алексей Лихачев, Мария Захарова, МАГАТЭ, Росатом, МИД РФ
"Росатом": новые сроки визита главы МАГАТЭ Гросси в Россию пока не намечены
Глава "Росатома" Лихачев: новые сроки визита главы МАГАТЭ Гросси пока не намечены