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Увеличенный лимит сверхурочной работы вступит в силу с 1 сентября - 18.08.2026, ПРАЙМ
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Увеличенный лимит сверхурочной работы вступит в силу с 1 сентября
Увеличенный лимит сверхурочной работы вступит в силу с 1 сентября - 18.08.2026, ПРАЙМ
Увеличенный лимит сверхурочной работы вступит в силу с 1 сентября
Увеличенный лимит сверхурочной работы со 120 до 240 часов в год вступит в силу с 1 сентября, соответствующий документ размещен на сайте официального... | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T05:15+0300
2026-08-18T05:15+0300
общество
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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Увеличенный лимит сверхурочной работы со 120 до 240 часов в год вступит в силу с 1 сентября, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Новый закон разрешит с 1 сентября увеличить продолжительность сверхурочной работы до 240 часов в год, если это предусмотрено коллективным договором и (или) отраслевым (межотраслевым) соглашением, распространяющимся на конкретного работодателя. Также определяются категории работников, продолжительность сверхурочной работы которых не должна превышать 120 часов в год, и работников, привлечение которых допускается только с их письменного согласия и при условии, что это не запрещено им по состоянию здоровья и есть соответствующее медицинское заключение. Отмечается, что новый лимит не затронет тех, кто работает во вредных условиях, а также сотрудников государственных и муниципальных учреждений. У таких работников продолжительность сверхурочной работы не должна превышать 120 часов в год.
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4.7
96
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192
40
192
40
ПРАЙМ
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5
4.7
96
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192
40
192
40
общество
Общество
05:15 18.08.2026
 
Увеличенный лимит сверхурочной работы вступит в силу с 1 сентября

Увеличенный лимит сверхурочной работы с 1 сентября вступит в силу

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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Увеличенный лимит сверхурочной работы со 120 до 240 часов в год вступит в силу с 1 сентября, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Новый закон разрешит с 1 сентября увеличить продолжительность сверхурочной работы до 240 часов в год, если это предусмотрено коллективным договором и (или) отраслевым (межотраслевым) соглашением, распространяющимся на конкретного работодателя.
Также определяются категории работников, продолжительность сверхурочной работы которых не должна превышать 120 часов в год, и работников, привлечение которых допускается только с их письменного согласия и при условии, что это не запрещено им по состоянию здоровья и есть соответствующее медицинское заключение.
Отмечается, что новый лимит не затронет тех, кто работает во вредных условиях, а также сотрудников государственных и муниципальных учреждений. У таких работников продолжительность сверхурочной работы не должна превышать 120 часов в год.
 
Общество
 
 
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