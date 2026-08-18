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Литва согласна сократить транзит в Калининград до шести часов - 18.08.2026, ПРАЙМ
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Литва согласна сократить транзит в Калининград до шести часов
Литва согласна сократить транзит в Калининград до шести часов - 18.08.2026, ПРАЙМ
Литва согласна сократить транзит в Калининград до шести часов
Офис президента Литвы не против сокращения времени транзита в Калининградскую область для российских граждан до шести часов, заявил советник президента Марюс... | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T18:29+0300
2026-08-18T18:29+0300
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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Офис президента Литвы не против сокращения времени транзита в Калининградскую область для российских граждан до шести часов, заявил советник президента Марюс Чеснулявичюс. Согласованный с Еврокомиссией регламент калининградского транзита предусматривает, что автомобильные транспортные средства должны пересечь территорию Литвы за 24 часа. Ранее депутат литовского сейма Арвидас Анушаускас предложил сократить его до шести часов. "На самом деле нет причин возражать. Я думаю, прежде всего, предложение ориентировано на определенное ограничение времени – если сейчас возможно до 24 часов, то шесть часов уменьшат желание шататься по Литве", – сказал Чеснулявичюс в эфире радио Ziniu. Как утверждает советник президента, шести часов достаточно, чтобы проехать всю Литву и успеть остановиться на заправке, поэтому предложение Анушаускаса "не посягает на честь и достоинство проезжающих". МИД Литвы сообщил агентству ELTA, что получил обращение депутата и рассматривает его.
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мировая экономика, россия, литва, мид
Мировая экономика, РОССИЯ, ЛИТВА, МИД
18:29 18.08.2026
 
Литва согласна сократить транзит в Калининград до шести часов

Офис президента Литвы не против сокращения времени транзита в Калининградскую область

© fotolia.com / Isabel Engelmann%Флаг Литвы
%Флаг Литвы - ПРАЙМ, 1920, 18.08.2026
© fotolia.com / Isabel Engelmann
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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Офис президента Литвы не против сокращения времени транзита в Калининградскую область для российских граждан до шести часов, заявил советник президента Марюс Чеснулявичюс.
Согласованный с Еврокомиссией регламент калининградского транзита предусматривает, что автомобильные транспортные средства должны пересечь территорию Литвы за 24 часа. Ранее депутат литовского сейма Арвидас Анушаускас предложил сократить его до шести часов.
"На самом деле нет причин возражать. Я думаю, прежде всего, предложение ориентировано на определенное ограничение времени – если сейчас возможно до 24 часов, то шесть часов уменьшат желание шататься по Литве", – сказал Чеснулявичюс в эфире радио Ziniu.
Как утверждает советник президента, шести часов достаточно, чтобы проехать всю Литву и успеть остановиться на заправке, поэтому предложение Анушаускаса "не посягает на честь и достоинство проезжающих".
МИД Литвы сообщил агентству ELTA, что получил обращение депутата и рассматривает его.
 
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