https://1prime.ru/20260818/lufthansa-872483273.html

Самолет Lufthansa приземлился в Мюнхене до начала взлетно-посадочной полосы

Самолет Lufthansa приземлился в Мюнхене до начала взлетно-посадочной полосы - 18.08.2026, ПРАЙМ

Самолет Lufthansa приземлился в Мюнхене до начала взлетно-посадочной полосы

Самолет немецкой авиакомпании Lufthansa, летевший из Сан-Франциско, приземлился в аэропорту Мюнхена до начала взлетно-посадочной полосы, сообщил телеканал RTL... | 18.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-18T19:27+0300

2026-08-18T19:27+0300

2026-08-18T19:27+0300

бизнес

сан-франциско

мюнхен

lufthansa

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БЕРЛИН, 18 авг - ПРАЙМ. Самолет немецкой авиакомпании Lufthansa, летевший из Сан-Франциско, приземлился в аэропорту Мюнхена до начала взлетно-посадочной полосы, сообщил телеканал RTL со ссылкой на авиакомпанию. "В понедельник вечером... Airbus A380 авиакомпании Lufthansa при заходе на посадку коснулся земли перед взлетно-посадочной полосой... Накануне вечером самолет вылетел из Сан-Франциско", - говорится в сообщении. Представитель Lufthansa уточнила, что самолет повредил огни посадочной полосы. Причина неудачного приземления пока не установлена, сообщает RTL. По данным телеканала, к расследованию инцидента привлечено немецкое федеральное бюро расследований авиационных происшествий (BFU). Его сотрудники уже изъяли с самолета "черные ящики". RTL отмечает, что никто из 351 пассажира не пострадал, все они благополучно покинули борт. Телеканал обращает внимание на то, что 15 августа, за два дня до происшествия, на этой же взлетно-посадочной полосе произошел похожий инцидент. Самолет авиакомпании Vietnam Airlines выехал за пределы полосы и взлетел недалеко от границы территории аэропорта и федеральной автодороги.

сан-франциско

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бизнес, сан-франциско, мюнхен, lufthansa