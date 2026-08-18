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"Ласточка" проехала половину расстояния от Земли до Луны - 18.08.2026, ПРАЙМ
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"Ласточка" проехала половину расстояния от Земли до Луны
"Ласточка" проехала половину расстояния от Земли до Луны - 18.08.2026, ПРАЙМ
"Ласточка" проехала половину расстояния от Земли до Луны
Первый пассажирский беспилотный поезд в России "Ласточка" проехал с момента запуска пять экваторов или половину расстояния от Земли до Луны, посчитало РИА... | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T07:27+0300
2026-08-18T07:27+0300
бизнес
россия
ленинградская область
ржд
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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Первый пассажирский беспилотный поезд в России "Ласточка" проехал с момента запуска пять экваторов или половину расстояния от Земли до Луны, посчитало РИА Новости на основе данных РЖД. Речь идет о поезде с системой третьего уровня автоматизации (УА 3). Состав ездит с пассажирами с 28 августа 2024 года, но машинист находится в кабине для контроля, а также для открытия и закрытия дверей во время посадки и высадки пассажиров. "С момента запуска в августе 2024 года наша "Ласточка" с УА 3 пролетела без малого 200 тыс км – это больше чем 3,5 тыс кругов по МЦК", - привели данные в РЖД. Среднее расстояние от Земли до Луны составляет примерно 384 тысячи километров, а длина земного экватора – около 40 тысяч километров. В РЖД отмечают, что работа по развитию беспилотных технологий в компании идет с 2014 года. Тогда на станции Лужская в Ленинградской области была организована работа по созданию системы автоматического движения маневровых локомотивов. Этот опыт был использован при реализации проекта по автоматизации движения электропоездов на МЦК. "С 2019 года над этой задачей работают ключевые отраслевые научные институты и десятки партнеров, включая машиностроительные холдинги и IT-предприятия, в том числе при поддержке федеральных органов исполнительной власти. Позади тысячи километров испытаний и сотни часов отладки узлов электропоезда, формирующих единую систему", - отметили в компании.
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бизнес, россия, ленинградская область, ржд
Бизнес, РОССИЯ, Ленинградская область, РЖД
07:27 18.08.2026
 
"Ласточка" проехала половину расстояния от Земли до Луны

РЖД: первый беспилотный поезд "Ласточка" проехал половину расстояния от Земли до Луны

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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Первый пассажирский беспилотный поезд в России "Ласточка" проехал с момента запуска пять экваторов или половину расстояния от Земли до Луны, посчитало РИА Новости на основе данных РЖД.
Речь идет о поезде с системой третьего уровня автоматизации (УА 3). Состав ездит с пассажирами с 28 августа 2024 года, но машинист находится в кабине для контроля, а также для открытия и закрытия дверей во время посадки и высадки пассажиров.
"С момента запуска в августе 2024 года наша "Ласточка" с УА 3 пролетела без малого 200 тыс км – это больше чем 3,5 тыс кругов по МЦК", - привели данные в РЖД.
Среднее расстояние от Земли до Луны составляет примерно 384 тысячи километров, а длина земного экватора – около 40 тысяч километров.
В РЖД отмечают, что работа по развитию беспилотных технологий в компании идет с 2014 года. Тогда на станции Лужская в Ленинградской области была организована работа по созданию системы автоматического движения маневровых локомотивов. Этот опыт был использован при реализации проекта по автоматизации движения электропоездов на МЦК.
"С 2019 года над этой задачей работают ключевые отраслевые научные институты и десятки партнеров, включая машиностроительные холдинги и IT-предприятия, в том числе при поддержке федеральных органов исполнительной власти. Позади тысячи километров испытаний и сотни часов отладки узлов электропоезда, формирующих единую систему", - отметили в компании.
 
БизнесРОССИЯЛенинградская областьРЖД
 
 
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