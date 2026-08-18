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"М.Видео" ограничил наценки на школьные товары

"М.Видео" ограничил наценки на школьные товары - 18.08.2026, ПРАЙМ

"М.Видео" ограничил наценки на школьные товары

Маркетплейс "М.Видео" по предложению Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России ограничил наценки на школьные товары в преддверии начала учебного года и... | 18.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-18T09:19+0300

2026-08-18T09:19+0300

2026-08-18T09:24+0300

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м.видео

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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Маркетплейс "М.Видео" по предложению Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России ограничил наценки на школьные товары в преддверии начала учебного года и зафиксировал цены на отдельные товары на прошлогоднем уровне, сообщила служба. В середине июля ФАС сообщила, что предложила ряду торговых сетей ограничить цены и наценки на школьные товары в связи с сезонным спросом на них - соответствующие письма были направлены в 18 организаций. "В поддержку инициативы ФАС России по ограничению цен и наценок на товары в период подготовки к новому учебному году "М.Видео" зафиксировало цены на 132 востребованные позиции техники", - говорится в сообщении. К ним относятся смартфоны, ноутбуки, компьютеры, внешние аккумуляторы, смарт-часы, а также крупная и мелкая бытовая техника. Отмечается, что фиксация будет действовать в период традиционного сезонного спроса на товары для школьников с 17 августа по 21 сентября. Кроме того, компания сообщила, что реализует ряд сезонных акций для потребителей. Речь идет как о скидках до 67% на отдельные товары, так и о специальных промокодах номиналом 50 тысяч рублей для многодетных семей. В службе напомнили, что начиная с 2023 года по предложению ведомства сети "Детский мир", "Комус", "М.Видео", "Ситилинк" и "ДНС" на разных этапах уже принимали на себя соответствующие добровольные обязательства. В этом году помимо "М.Видео" к инициативе ведомства присоединились также "Детский мир" и "Комус". "ФАС России поддерживает социально ответственный подход сетей к ценообразованию на товары, пользующиеся спросом перед началом учебного года", - заключили там. По мнению службы, такие меры оказывают положительное влияние на рынок и позволяют повысить доступность таких товаров.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, м.видео, ситилинк