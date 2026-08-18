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"М.Видео" ограничил наценки на школьные товары - 18.08.2026, ПРАЙМ
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"М.Видео" ограничил наценки на школьные товары
"М.Видео" ограничил наценки на школьные товары - 18.08.2026, ПРАЙМ
"М.Видео" ограничил наценки на школьные товары
Маркетплейс "М.Видео" по предложению Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России ограничил наценки на школьные товары в преддверии начала учебного года и... | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T09:19+0300
2026-08-18T09:24+0300
бизнес
м.видео
ситилинк
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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Маркетплейс "М.Видео" по предложению Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России ограничил наценки на школьные товары в преддверии начала учебного года и зафиксировал цены на отдельные товары на прошлогоднем уровне, сообщила служба. В середине июля ФАС сообщила, что предложила ряду торговых сетей ограничить цены и наценки на школьные товары в связи с сезонным спросом на них - соответствующие письма были направлены в 18 организаций. "В поддержку инициативы ФАС России по ограничению цен и наценок на товары в период подготовки к новому учебному году "М.Видео" зафиксировало цены на 132 востребованные позиции техники", - говорится в сообщении. К ним относятся смартфоны, ноутбуки, компьютеры, внешние аккумуляторы, смарт-часы, а также крупная и мелкая бытовая техника. Отмечается, что фиксация будет действовать в период традиционного сезонного спроса на товары для школьников с 17 августа по 21 сентября. Кроме того, компания сообщила, что реализует ряд сезонных акций для потребителей. Речь идет как о скидках до 67% на отдельные товары, так и о специальных промокодах номиналом 50 тысяч рублей для многодетных семей. В службе напомнили, что начиная с 2023 года по предложению ведомства сети "Детский мир", "Комус", "М.Видео", "Ситилинк" и "ДНС" на разных этапах уже принимали на себя соответствующие добровольные обязательства. В этом году помимо "М.Видео" к инициативе ведомства присоединились также "Детский мир" и "Комус". "ФАС России поддерживает социально ответственный подход сетей к ценообразованию на товары, пользующиеся спросом перед началом учебного года", - заключили там. По мнению службы, такие меры оказывают положительное влияние на рынок и позволяют повысить доступность таких товаров.
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192
40
192
40
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5
4.7
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бизнес, м.видео, ситилинк
Бизнес, М.Видео, Ситилинк
09:19 18.08.2026 (обновлено: 09:24 18.08.2026)
 
"М.Видео" ограничил наценки на школьные товары

"М.Видео" по предложению ФАС ограничил наценки на школьные товары в преддверии 1 сентября

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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Маркетплейс "М.Видео" по предложению Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России ограничил наценки на школьные товары в преддверии начала учебного года и зафиксировал цены на отдельные товары на прошлогоднем уровне, сообщила служба.
В середине июля ФАС сообщила, что предложила ряду торговых сетей ограничить цены и наценки на школьные товары в связи с сезонным спросом на них - соответствующие письма были направлены в 18 организаций.
"В поддержку инициативы ФАС России по ограничению цен и наценок на товары в период подготовки к новому учебному году "М.Видео" зафиксировало цены на 132 востребованные позиции техники", - говорится в сообщении.
К ним относятся смартфоны, ноутбуки, компьютеры, внешние аккумуляторы, смарт-часы, а также крупная и мелкая бытовая техника.
Отмечается, что фиксация будет действовать в период традиционного сезонного спроса на товары для школьников с 17 августа по 21 сентября.
Кроме того, компания сообщила, что реализует ряд сезонных акций для потребителей. Речь идет как о скидках до 67% на отдельные товары, так и о специальных промокодах номиналом 50 тысяч рублей для многодетных семей.
В службе напомнили, что начиная с 2023 года по предложению ведомства сети "Детский мир", "Комус", "М.Видео", "Ситилинк" и "ДНС" на разных этапах уже принимали на себя соответствующие добровольные обязательства. В этом году помимо "М.Видео" к инициативе ведомства присоединились также "Детский мир" и "Комус".
"ФАС России поддерживает социально ответственный подход сетей к ценообразованию на товары, пользующиеся спросом перед началом учебного года", - заключили там.
По мнению службы, такие меры оказывают положительное влияние на рынок и позволяют повысить доступность таких товаров.
 
БизнесМ.ВидеоСитилинк
 
 
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