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Маск выразил надежду на скорое завершение конфликта на Украине
Маск выразил надежду на скорое завершение конфликта на Украине - 18.08.2026, ПРАЙМ
Маск выразил надежду на скорое завершение конфликта на Украине
Американский предприниматель Илон Маск выразил надежду на скорое завершение украинского конфликта. | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T09:40+0300
2026-08-18T09:40+0300
2026-08-18T09:41+0300
украина
сша
илон маск
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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск выразил надежду на скорое завершение украинского конфликта. "Надеюсь, что скоро наступит мир", - написал Маск в соцсети X, комментируя конфликт на Украине. Россия не раз заявляла, что готова идти по пути поиска переговорного решения украинского кризиса, опираясь на понимания, достигнутые президентами РФ и США на саммите на Аляске, включая устранение первопричин конфликта в виде угроз национальной безопасности России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться.
https://1prime.ru/20260818/ukraina-872452501.html
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украина, сша, илон маск
Маск выразил надежду на скорое завершение конфликта на Украине
Американский бизнесмен Илон Маск выразил надежду на скорое завершение конфликта на Украине