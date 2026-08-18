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Маск выразил надежду на скорое завершение конфликта на Украине - 18.08.2026, ПРАЙМ
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Маск выразил надежду на скорое завершение конфликта на Украине
Маск выразил надежду на скорое завершение конфликта на Украине - 18.08.2026, ПРАЙМ
Маск выразил надежду на скорое завершение конфликта на Украине
Американский предприниматель Илон Маск выразил надежду на скорое завершение украинского конфликта. | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T09:40+0300
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украина
сша
илон маск
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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск выразил надежду на скорое завершение украинского конфликта. "Надеюсь, что скоро наступит мир", - написал Маск в соцсети X, комментируя конфликт на Украине. Россия не раз заявляла, что готова идти по пути поиска переговорного решения украинского кризиса, опираясь на понимания, достигнутые президентами РФ и США на саммите на Аляске, включая устранение первопричин конфликта в виде угроз национальной безопасности России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться.
https://1prime.ru/20260818/ukraina-872452501.html
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украина, сша, илон маск
УКРАИНА, США, Илон Маск
09:40 18.08.2026 (обновлено: 09:41 18.08.2026)
 
Маск выразил надежду на скорое завершение конфликта на Украине

Американский бизнесмен Илон Маск выразил надежду на скорое завершение конфликта на Украине

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПредприниматель, инженер, основатель Space X Илон Маск
Предприниматель, инженер, основатель Space X Илон Маск - ПРАЙМ, 1920, 18.08.2026
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск выразил надежду на скорое завершение украинского конфликта.
"Надеюсь, что скоро наступит мир", - написал Маск в соцсети X, комментируя конфликт на Украине.
Россия не раз заявляла, что готова идти по пути поиска переговорного решения украинского кризиса, опираясь на понимания, достигнутые президентами РФ и США на саммите на Аляске, включая устранение первопричин конфликта в виде угроз национальной безопасности России.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться.
Государственный флаг США на здании министерства торговли в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 18.08.2026
США надеются на прорыв в переговорах по Украине, пишет FT
09:35
 
УКРАИНАСШАИлон Маск
 
 
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