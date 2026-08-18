Россия и Мьянма подписали меморандум о взаимопонимании в энергетике
Россия и Мьянма подписали меморандум о взаимопонимании в энергетике и нефтегазовой отрасли
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Россия и Мьянма подписали меморандум о взаимопонимании в сферах электроэнергетики и нефтегазовой отрасли, сообщило Минэнерго РФ.
"Министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев и министр электроэнергетики и энергетики Республики Союз Мьянма Коу Коу Лвин подписали меморандум о взаимопонимании между министерством энергетики Российской Федерации и министерством электроэнергетики Республики Союз Мьянма в сферах электроэнергетики и нефтегазовой отрасли", - говорится в сообщении.
Торжественная церемония обмена подписанными документами состоялась в присутствии президента РФ Владимира Путина и президента Мьянмы Мин Аун Хлайна в рамках официального визита главы республики в Россию.
Как уточнили в Минэнерго, меморандум направлен на развитие взаимодействия двух стран в энергетической сфере и создание условий для дальнейшего расширения практического сотрудничества.
"Подписание документа стало очередным шагом в развитии российско-мьянманского взаимодействия в сфере топливно-энергетического комплекса", - заключается в релизе.
Путин во вторник провел в Кремле переговоры с главой Мьянмы, в ходе которых обсуждались вопросы, связанные с энергетикой, в том числе поставки российского СПГ в республику, сообщал вице-премьер Алексей Оверчук журналистам. Также сам президент РФ заявлял о совместном строительстве на юге Мьянмы электростанции и нефтеперерабатывающего завода, а также о готовности российских компаний подключиться к геологоразведке для добычи углеводородов в республике.