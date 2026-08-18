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Россия и Мьянма подписали меморандум о взаимопонимании в энергетике - 18.08.2026, ПРАЙМ
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Россия и Мьянма подписали меморандум о взаимопонимании в энергетике
Россия и Мьянма подписали меморандум о взаимопонимании в энергетике - 18.08.2026, ПРАЙМ
Россия и Мьянма подписали меморандум о взаимопонимании в энергетике
Россия и Мьянма подписали меморандум о взаимопонимании в сферах электроэнергетики и нефтегазовой отрасли, сообщило Минэнерго РФ. | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T21:01+0300
2026-08-18T21:01+0300
россия
мьянма
владимир путин
сергей цивилев
алексей оверчук
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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Россия и Мьянма подписали меморандум о взаимопонимании в сферах электроэнергетики и нефтегазовой отрасли, сообщило Минэнерго РФ. "Министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев и министр электроэнергетики и энергетики Республики Союз Мьянма Коу Коу Лвин подписали меморандум о взаимопонимании между министерством энергетики Российской Федерации и министерством электроэнергетики Республики Союз Мьянма в сферах электроэнергетики и нефтегазовой отрасли", - говорится в сообщении. Торжественная церемония обмена подписанными документами состоялась в присутствии президента РФ Владимира Путина и президента Мьянмы Мин Аун Хлайна в рамках официального визита главы республики в Россию. Как уточнили в Минэнерго, меморандум направлен на развитие взаимодействия двух стран в энергетической сфере и создание условий для дальнейшего расширения практического сотрудничества. "Подписание документа стало очередным шагом в развитии российско-мьянманского взаимодействия в сфере топливно-энергетического комплекса", - заключается в релизе. Путин во вторник провел в Кремле переговоры с главой Мьянмы, в ходе которых обсуждались вопросы, связанные с энергетикой, в том числе поставки российского СПГ в республику, сообщал вице-премьер Алексей Оверчук журналистам. Также сам президент РФ заявлял о совместном строительстве на юге Мьянмы электростанции и нефтеперерабатывающего завода, а также о готовности российских компаний подключиться к геологоразведке для добычи углеводородов в республике.
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россия, мьянма, владимир путин, сергей цивилев, алексей оверчук
РОССИЯ, МЬЯНМА, Владимир Путин, Сергей Цивилев, Алексей Оверчук
21:01 18.08.2026
 
Россия и Мьянма подписали меморандум о взаимопонимании в энергетике

Россия и Мьянма подписали меморандум о взаимопонимании в энергетике и нефтегазовой отрасли

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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Россия и Мьянма подписали меморандум о взаимопонимании в сферах электроэнергетики и нефтегазовой отрасли, сообщило Минэнерго РФ.
"Министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев и министр электроэнергетики и энергетики Республики Союз Мьянма Коу Коу Лвин подписали меморандум о взаимопонимании между министерством энергетики Российской Федерации и министерством электроэнергетики Республики Союз Мьянма в сферах электроэнергетики и нефтегазовой отрасли", - говорится в сообщении.
Торжественная церемония обмена подписанными документами состоялась в присутствии президента РФ Владимира Путина и президента Мьянмы Мин Аун Хлайна в рамках официального визита главы республики в Россию.
Как уточнили в Минэнерго, меморандум направлен на развитие взаимодействия двух стран в энергетической сфере и создание условий для дальнейшего расширения практического сотрудничества.
"Подписание документа стало очередным шагом в развитии российско-мьянманского взаимодействия в сфере топливно-энергетического комплекса", - заключается в релизе.
Путин во вторник провел в Кремле переговоры с главой Мьянмы, в ходе которых обсуждались вопросы, связанные с энергетикой, в том числе поставки российского СПГ в республику, сообщал вице-премьер Алексей Оверчук журналистам. Также сам президент РФ заявлял о совместном строительстве на юге Мьянмы электростанции и нефтеперерабатывающего завода, а также о готовности российских компаний подключиться к геологоразведке для добычи углеводородов в республике.
 
РОССИЯМЬЯНМАВладимир ПутинСергей ЦивилевАлексей Оверчук
 
 
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