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МЭР представило "Атлас российско-китайского инвестиционного сотрудничества"

МЭР представило "Атлас российско-китайского инвестиционного сотрудничества" - 18.08.2026, ПРАЙМ

МЭР представило "Атлас российско-китайского инвестиционного сотрудничества"

"Атлас российско-китайского инвестиционного сотрудничества", созданный в качестве руководства по работе в России для китайских бизнесменов, был представлен на... | 18.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-18T20:40+0300

2026-08-18T20:40+0300

2026-08-18T20:40+0300

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кнр

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КАЗАНЬ, 18 авг - ПРАЙМ. "Атлас российско-китайского инвестиционного сотрудничества", созданный в качестве руководства по работе в России для китайских бизнесменов, был представлен на форуме "Ростки", сообщили в пресс-службе Минэкономразвития. "На IV Международном форуме "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество" в Казани впервые представили "Атлас российско-китайского инвестиционного сотрудничества". Документ призван стать навигатором для китайских бизнесменов - в нем собраны условия работы в российских регионах, актуальные меры господдержки и пошаговые алгоритмы запуска проектов", - сообщили в пресс-службе министерства. Атлас разработали Минэкономразвития России и Российский фонд прямых инвестиций. В пресс-службе министерства добавили, что атлас должен снять основные барьеры для иностранного инвестора: от непонимания региональной специфики до сложностей с поиском нужных институтов развития. Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников отметил, что Россия и Китай демонстрируют устойчивую динамику роста взаимных капиталовложений, реализуют масштабные двусторонние проекты, развивают кооперацию в высокотехнологичных отраслях. "Уверен, что Атлас будет способствовать более активной реализации совместных проектов между бизнесом наших стран, и привлечет дополнительные инвестиции из Китая в Россию", - отметил Решетников. "Нашей целью было создание практически ориентированного материала, который даст ответы на частые вопросы, интересующие инвестора, разъяснит порядок применения мер поддержки, позволит представителям китайского бизнеса детально ознакомиться с инвестиционными условиями России. А также узнать, какие отрасли в конкретном регионе наиболее перспективны, с какими российскими институтами развития можно взаимодействовать", - пояснил замдиректора департамента аналитического сопровождения внешнеэкономической деятельности Минэкономразвития Иван Иванников. В пресс-службе отметили, что в ближайшее время атлас будет опубликован на странице посольства России в КНР, а также распространен через деловые объединения, площадки российско-китайских форумов и войдет в единую цифровую систему сопровождения инвестиций Минэкономразвития. Кроме того в текущем году атлас будет представлен в рамках межправительственной Российско-Китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, бизнес, китай, казань, кнр, максим решетников