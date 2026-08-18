Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МЭР представило "Атлас российско-китайского инвестиционного сотрудничества" - 18.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260818/mer-872485390.html
МЭР представило "Атлас российско-китайского инвестиционного сотрудничества"
МЭР представило "Атлас российско-китайского инвестиционного сотрудничества" - 18.08.2026, ПРАЙМ
МЭР представило "Атлас российско-китайского инвестиционного сотрудничества"
"Атлас российско-китайского инвестиционного сотрудничества", созданный в качестве руководства по работе в России для китайских бизнесменов, был представлен на... | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T20:40+0300
2026-08-18T20:40+0300
россия
бизнес
китай
казань
кнр
максим решетников
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872485390.jpg?1787074834
КАЗАНЬ, 18 авг - ПРАЙМ. "Атлас российско-китайского инвестиционного сотрудничества", созданный в качестве руководства по работе в России для китайских бизнесменов, был представлен на форуме "Ростки", сообщили в пресс-службе Минэкономразвития. "На IV Международном форуме "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество" в Казани впервые представили "Атлас российско-китайского инвестиционного сотрудничества". Документ призван стать навигатором для китайских бизнесменов - в нем собраны условия работы в российских регионах, актуальные меры господдержки и пошаговые алгоритмы запуска проектов", - сообщили в пресс-службе министерства. Атлас разработали Минэкономразвития России и Российский фонд прямых инвестиций. В пресс-службе министерства добавили, что атлас должен снять основные барьеры для иностранного инвестора: от непонимания региональной специфики до сложностей с поиском нужных институтов развития. Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников отметил, что Россия и Китай демонстрируют устойчивую динамику роста взаимных капиталовложений, реализуют масштабные двусторонние проекты, развивают кооперацию в высокотехнологичных отраслях. "Уверен, что Атлас будет способствовать более активной реализации совместных проектов между бизнесом наших стран, и привлечет дополнительные инвестиции из Китая в Россию", - отметил Решетников. "Нашей целью было создание практически ориентированного материала, который даст ответы на частые вопросы, интересующие инвестора, разъяснит порядок применения мер поддержки, позволит представителям китайского бизнеса детально ознакомиться с инвестиционными условиями России. А также узнать, какие отрасли в конкретном регионе наиболее перспективны, с какими российскими институтами развития можно взаимодействовать", - пояснил замдиректора департамента аналитического сопровождения внешнеэкономической деятельности Минэкономразвития Иван Иванников. В пресс-службе отметили, что в ближайшее время атлас будет опубликован на странице посольства России в КНР, а также распространен через деловые объединения, площадки российско-китайских форумов и войдет в единую цифровую систему сопровождения инвестиций Минэкономразвития. Кроме того в текущем году атлас будет представлен в рамках межправительственной Российско-Китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству.
китай
казань
кнр
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, бизнес, китай, казань, кнр, максим решетников
РОССИЯ, Бизнес, КИТАЙ, КАЗАНЬ, КНР, Максим Решетников
20:40 18.08.2026
 
МЭР представило "Атлас российско-китайского инвестиционного сотрудничества"

На форуме "Ростки" представили "Атлас российско-китайского инвестиционного сотрудничества"

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
КАЗАНЬ, 18 авг - ПРАЙМ. "Атлас российско-китайского инвестиционного сотрудничества", созданный в качестве руководства по работе в России для китайских бизнесменов, был представлен на форуме "Ростки", сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.
"На IV Международном форуме "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество" в Казани впервые представили "Атлас российско-китайского инвестиционного сотрудничества". Документ призван стать навигатором для китайских бизнесменов - в нем собраны условия работы в российских регионах, актуальные меры господдержки и пошаговые алгоритмы запуска проектов", - сообщили в пресс-службе министерства.
Атлас разработали Минэкономразвития России и Российский фонд прямых инвестиций.
В пресс-службе министерства добавили, что атлас должен снять основные барьеры для иностранного инвестора: от непонимания региональной специфики до сложностей с поиском нужных институтов развития.
Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников отметил, что Россия и Китай демонстрируют устойчивую динамику роста взаимных капиталовложений, реализуют масштабные двусторонние проекты, развивают кооперацию в высокотехнологичных отраслях. "Уверен, что Атлас будет способствовать более активной реализации совместных проектов между бизнесом наших стран, и привлечет дополнительные инвестиции из Китая в Россию", - отметил Решетников.
"Нашей целью было создание практически ориентированного материала, который даст ответы на частые вопросы, интересующие инвестора, разъяснит порядок применения мер поддержки, позволит представителям китайского бизнеса детально ознакомиться с инвестиционными условиями России. А также узнать, какие отрасли в конкретном регионе наиболее перспективны, с какими российскими институтами развития можно взаимодействовать", - пояснил замдиректора департамента аналитического сопровождения внешнеэкономической деятельности Минэкономразвития Иван Иванников.
В пресс-службе отметили, что в ближайшее время атлас будет опубликован на странице посольства России в КНР, а также распространен через деловые объединения, площадки российско-китайских форумов и войдет в единую цифровую систему сопровождения инвестиций Минэкономразвития.
Кроме того в текущем году атлас будет представлен в рамках межправительственной Российско-Китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству.
 
РОССИЯБизнесКИТАЙКАЗАНЬКНРМаксим Решетников
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала