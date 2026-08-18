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Россия готова наращивать поставки удобрений в Мьянму - 18.08.2026, ПРАЙМ
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Россия готова наращивать поставки удобрений в Мьянму
Россия готова наращивать поставки удобрений в Мьянму - 18.08.2026, ПРАЙМ
Россия готова наращивать поставки удобрений в Мьянму
Россия готова наращивать поставки удобрений, нефтепродуктов, агропромышленной продукции в Мьянму, сообщил журналистам министр экономического развития Максим... | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T15:00+0300
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россия
мьянма
максим решетников
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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Россия готова наращивать поставки удобрений, нефтепродуктов, агропромышленной продукции в Мьянму, сообщил журналистам министр экономического развития Максим Решетников. "Мы и дальше готовы наращивать поставки и минеральных удобрений, и нефтепродуктов, и машиностроительной продукции в Мьянму, и, конечно, продукции агропромышленного комплекса", - сказал Решетников по итогам российско-мьянманских переговоров. Глава Минэкономразвития России отметил, что ранее лидеры России и Мьянмы поставили задачу по диверсификации товарооборота между странами.
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россия, мьянма, максим решетников
РОССИЯ, МЬЯНМА, Максим Решетников
15:00 18.08.2026
 
Россия готова наращивать поставки удобрений в Мьянму

Минэкономразвития: Россия готова наращивать поставки удобрений и нефтепродуктов в Мьянму

© РИА Новости . Александр Астафьев | Перейти в медиабанкМинистр экономического развития РФ Максим Решетников во время брифинга
Министр экономического развития РФ Максим Решетников во время брифинга - ПРАЙМ, 1920, 18.08.2026
© РИА Новости . Александр Астафьев
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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Россия готова наращивать поставки удобрений, нефтепродуктов, агропромышленной продукции в Мьянму, сообщил журналистам министр экономического развития Максим Решетников.
"Мы и дальше готовы наращивать поставки и минеральных удобрений, и нефтепродуктов, и машиностроительной продукции в Мьянму, и, конечно, продукции агропромышленного комплекса", - сказал Решетников по итогам российско-мьянманских переговоров.
Глава Минэкономразвития России отметил, что ранее лидеры России и Мьянмы поставили задачу по диверсификации товарооборота между странами.
 
РОССИЯМЬЯНМАМаксим Решетников
 
 
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