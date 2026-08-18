https://1prime.ru/20260818/minekonomrazvitiya-872471586.html
Россия готова наращивать поставки удобрений в Мьянму
Россия готова наращивать поставки удобрений в Мьянму - 18.08.2026, ПРАЙМ
Россия готова наращивать поставки удобрений в Мьянму
Россия готова наращивать поставки удобрений, нефтепродуктов, агропромышленной продукции в Мьянму, сообщил журналистам министр экономического развития Максим... | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T15:00+0300
2026-08-18T15:00+0300
2026-08-18T15:00+0300
россия
мьянма
максим решетников
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1b/861327342_0:215:2874:1832_1920x0_80_0_0_1036c20e761c176d7dd4cea612723e47.jpg
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Россия готова наращивать поставки удобрений, нефтепродуктов, агропромышленной продукции в Мьянму, сообщил журналистам министр экономического развития Максим Решетников. "Мы и дальше готовы наращивать поставки и минеральных удобрений, и нефтепродуктов, и машиностроительной продукции в Мьянму, и, конечно, продукции агропромышленного комплекса", - сказал Решетников по итогам российско-мьянманских переговоров. Глава Минэкономразвития России отметил, что ранее лидеры России и Мьянмы поставили задачу по диверсификации товарооборота между странами.
мьянма
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1b/861327342_73:0:2802:2047_1920x0_80_0_0_c833cd91a381d9bed66fbf3f69b2254f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мьянма, максим решетников
РОССИЯ, МЬЯНМА, Максим Решетников
Россия готова наращивать поставки удобрений в Мьянму
Минэкономразвития: Россия готова наращивать поставки удобрений и нефтепродуктов в Мьянму