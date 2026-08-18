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Россия готова наращивать поставки удобрений в Мьянму

Россия готова наращивать поставки удобрений в Мьянму - 18.08.2026, ПРАЙМ

Россия готова наращивать поставки удобрений в Мьянму

Россия готова наращивать поставки удобрений, нефтепродуктов, агропромышленной продукции в Мьянму, сообщил журналистам министр экономического развития Максим... | 18.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-18T15:00+0300

2026-08-18T15:00+0300

2026-08-18T15:00+0300

россия

мьянма

максим решетников

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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Россия готова наращивать поставки удобрений, нефтепродуктов, агропромышленной продукции в Мьянму, сообщил журналистам министр экономического развития Максим Решетников. "Мы и дальше готовы наращивать поставки и минеральных удобрений, и нефтепродуктов, и машиностроительной продукции в Мьянму, и, конечно, продукции агропромышленного комплекса", - сказал Решетников по итогам российско-мьянманских переговоров. Глава Минэкономразвития России отметил, что ранее лидеры России и Мьянмы поставили задачу по диверсификации товарооборота между странами.

мьянма

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россия, мьянма, максим решетников