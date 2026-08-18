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Минэнерго прилагает все усилия для обеспечения россиян топливом

Минэнерго прилагает все усилия для обеспечения россиян топливом - 18.08.2026, ПРАЙМ

Минэнерго прилагает все усилия для обеспечения россиян топливом

Минэнерго прилагает все усилия для обеспечения жителей России и экономики страны всеми видами топлива, заявил министр энергетики Сергей Цивилев. | 18.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-18T21:40+0300

2026-08-18T21:40+0300

2026-08-18T21:40+0300

россия

сергей цивилев

александр новак

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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Минэнерго прилагает все усилия для обеспечения жителей России и экономики страны всеми видами топлива, заявил министр энергетики Сергей Цивилев. "Активно работаем, чтобы обеспечить жителей Российской Федерации и нашу экономику всеми видами топлива... Ситуация непростая. Я не говорю, что все вопросы решены. Я говорю только о том, что мы прилагаем все усилия для того, чтобы обеспечить нашу экономику", - сказал он ИС "Вести". Ранее во вторник Цивилев подтверждал наличие очередей за бензином на заправках в России. Также министр заявлял об активной работе министерства над решением этой проблемы. В России этим летом возникли перебои с поставками топлива. Для улучшения ситуации правительство приняло уже целый ряд мер, в том числе запретило экспорт топлива, предоставило налоговые стимулы для импорта и роста производства в стране. В конце июля вице-премьер РФ Александр Новак говорил, что российский топливный рынок начал стабилизироваться: на заправках снимают ограничения на отпуск топлива, очереди стали сокращаться.

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россия, сергей цивилев, александр новак