https://1prime.ru/20260818/minfin-872466434.html

"Алроса" создает гранильный кластер в Якутии и Смоленской области

"Алроса" создает гранильный кластер в Якутии и Смоленской области - 18.08.2026, ПРАЙМ

"Алроса" создает гранильный кластер в Якутии и Смоленской области

"Алроса" совместно с регионами и Минфином России приступили к созданию нового кластера огранки в Якутии и Смоленской области, сообщает Минфин РФ по итогам... | 18.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-18T13:43+0300

2026-08-18T13:43+0300

2026-08-18T13:43+0300

россия

промышленность

якутия

европа

алексей моисеев

владимир путин

алроса

минфин

кристалл

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1f/860157909_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_fd5cece630942c48da69fe435005e92a.jpg

МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. "Алроса" совместно с регионами и Минфином России приступили к созданию нового кластера огранки в Якутии и Смоленской области, сообщает Минфин РФ по итогам рабочей встречи замминистра финансов Алексея Моисеева, гендиректора "Алроса" Павла Маринычева и губернатора Смоленской области Василия Анохина. "Совместно с коллегами из министерства финансов и руководством Смоленской области и Якутии приступили к реализации масштабной инициативы по созданию гранильного кластера на базе наших предприятий", - приводит пресс-служба министерства финансов слова Маринычева. Перед Минфином стоит задача сформировать полноценную цепочку создания стоимости в алмазной отрасли России, к которой власти РФ подходят комплексно. В частности, государство одновременно создает экономические стимулы, развивает инфраструктуру и формирует специализированный ограночный кластер, отметил Моисеев. "Такой комплексный подход позволит укрепить российскую огранку как самостоятельную конкурентоспособную отрасль, обеспечить рост глубины переработки и сохранить внутри страны большую часть создаваемой добавленной стоимости", – сказал замминистра. Создание кластера - амбициозный проект, который позволит создать новые рабочие места, усилить позиции отечественной алмазно-бриллиантовой отрасли и стать дополнительным драйвером развития территорий, отмечает Маринычев. По его словам, на заводе для будущих участников кластера уже подготовлены три технологические зоны, оснащенные гранильными станками и другим необходимым оборудованием. Кроме того, компания отобрала партнеров со стороны государства и бизнеса для юридического и цифрового сопровождения проекта, размещения производства, а также организации жилья и питания для сотрудников. "При поддержке правительства региона участники кластера смогут получить льготное финансирование: на приобретение оборудования – по ставке 5% годовых и на инвестиционные цели – под 8% годовых", - говорится в материалах. В августе президент России Владимир Путин постановил создать кластер по огранке алмазов в Якутии и Смоленской области. Положения указа вступают в силу с 1 марта 2027 года. В пресс-службе "Алросы" заявляли РИА Новости, что это поддержит алмазообработку и ювелирный рынок России, а также привлечет иностранные инвестиции. При этом "Кристалл" уже крупнейшее в Европе ограночное производство, а его инфраструктура и технологии станут ядром будущего ограночного кластера, уточнили там же. Ранее в августе глава компании Маринычев на встрече с Путиным заявил, что "Алроса" создаст ограночный кластер на базе смоленского завода "Кристалл", входящего в группу "Алроса".

якутия

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, промышленность, якутия, европа, алексей моисеев, владимир путин, алроса, минфин, кристалл