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"Алроса" создает гранильный кластер в Якутии и Смоленской области - 18.08.2026, ПРАЙМ
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"Алроса" создает гранильный кластер в Якутии и Смоленской области
"Алроса" создает гранильный кластер в Якутии и Смоленской области - 18.08.2026, ПРАЙМ
"Алроса" создает гранильный кластер в Якутии и Смоленской области
"Алроса" совместно с регионами и Минфином России приступили к созданию нового кластера огранки в Якутии и Смоленской области, сообщает Минфин РФ по итогам... | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T13:43+0300
2026-08-18T13:43+0300
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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. "Алроса" совместно с регионами и Минфином России приступили к созданию нового кластера огранки в Якутии и Смоленской области, сообщает Минфин РФ по итогам рабочей встречи замминистра финансов Алексея Моисеева, гендиректора "Алроса" Павла Маринычева и губернатора Смоленской области Василия Анохина. "Совместно с коллегами из министерства финансов и руководством Смоленской области и Якутии приступили к реализации масштабной инициативы по созданию гранильного кластера на базе наших предприятий", - приводит пресс-служба министерства финансов слова Маринычева. Перед Минфином стоит задача сформировать полноценную цепочку создания стоимости в алмазной отрасли России, к которой власти РФ подходят комплексно. В частности, государство одновременно создает экономические стимулы, развивает инфраструктуру и формирует специализированный ограночный кластер, отметил Моисеев. "Такой комплексный подход позволит укрепить российскую огранку как самостоятельную конкурентоспособную отрасль, обеспечить рост глубины переработки и сохранить внутри страны большую часть создаваемой добавленной стоимости", – сказал замминистра. Создание кластера - амбициозный проект, который позволит создать новые рабочие места, усилить позиции отечественной алмазно-бриллиантовой отрасли и стать дополнительным драйвером развития территорий, отмечает Маринычев. По его словам, на заводе для будущих участников кластера уже подготовлены три технологические зоны, оснащенные гранильными станками и другим необходимым оборудованием. Кроме того, компания отобрала партнеров со стороны государства и бизнеса для юридического и цифрового сопровождения проекта, размещения производства, а также организации жилья и питания для сотрудников. "При поддержке правительства региона участники кластера смогут получить льготное финансирование: на приобретение оборудования – по ставке 5% годовых и на инвестиционные цели – под 8% годовых", - говорится в материалах. В августе президент России Владимир Путин постановил создать кластер по огранке алмазов в Якутии и Смоленской области. Положения указа вступают в силу с 1 марта 2027 года. В пресс-службе "Алросы" заявляли РИА Новости, что это поддержит алмазообработку и ювелирный рынок России, а также привлечет иностранные инвестиции. При этом "Кристалл" уже крупнейшее в Европе ограночное производство, а его инфраструктура и технологии станут ядром будущего ограночного кластера, уточнили там же. Ранее в августе глава компании Маринычев на встрече с Путиным заявил, что "Алроса" создаст ограночный кластер на базе смоленского завода "Кристалл", входящего в группу "Алроса".
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россия, промышленность, якутия, европа, алексей моисеев, владимир путин, алроса, минфин, кристалл
РОССИЯ, Промышленность, ЯКУТИЯ, ЕВРОПА, Алексей Моисеев, Владимир Путин, Алроса, Минфин, Кристалл
13:43 18.08.2026
 
"Алроса" создает гранильный кластер в Якутии и Смоленской области

Минфин: "Алроса" и регионы приступили к созданию гранильного кластера огранки

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЗдание министерства финансов РФ
Здание министерства финансов РФ - ПРАЙМ, 1920, 18.08.2026
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. "Алроса" совместно с регионами и Минфином России приступили к созданию нового кластера огранки в Якутии и Смоленской области, сообщает Минфин РФ по итогам рабочей встречи замминистра финансов Алексея Моисеева, гендиректора "Алроса" Павла Маринычева и губернатора Смоленской области Василия Анохина.
"Совместно с коллегами из министерства финансов и руководством Смоленской области и Якутии приступили к реализации масштабной инициативы по созданию гранильного кластера на базе наших предприятий", - приводит пресс-служба министерства финансов слова Маринычева.
Перед Минфином стоит задача сформировать полноценную цепочку создания стоимости в алмазной отрасли России, к которой власти РФ подходят комплексно. В частности, государство одновременно создает экономические стимулы, развивает инфраструктуру и формирует специализированный ограночный кластер, отметил Моисеев.
"Такой комплексный подход позволит укрепить российскую огранку как самостоятельную конкурентоспособную отрасль, обеспечить рост глубины переработки и сохранить внутри страны большую часть создаваемой добавленной стоимости", – сказал замминистра.
Создание кластера - амбициозный проект, который позволит создать новые рабочие места, усилить позиции отечественной алмазно-бриллиантовой отрасли и стать дополнительным драйвером развития территорий, отмечает Маринычев.
По его словам, на заводе для будущих участников кластера уже подготовлены три технологические зоны, оснащенные гранильными станками и другим необходимым оборудованием. Кроме того, компания отобрала партнеров со стороны государства и бизнеса для юридического и цифрового сопровождения проекта, размещения производства, а также организации жилья и питания для сотрудников.
"При поддержке правительства региона участники кластера смогут получить льготное финансирование: на приобретение оборудования – по ставке 5% годовых и на инвестиционные цели – под 8% годовых", - говорится в материалах.
В августе президент России Владимир Путин постановил создать кластер по огранке алмазов в Якутии и Смоленской области. Положения указа вступают в силу с 1 марта 2027 года.
В пресс-службе "Алросы" заявляли РИА Новости, что это поддержит алмазообработку и ювелирный рынок России, а также привлечет иностранные инвестиции. При этом "Кристалл" уже крупнейшее в Европе ограночное производство, а его инфраструктура и технологии станут ядром будущего ограночного кластера, уточнили там же.
Ранее в августе глава компании Маринычев на встрече с Путиным заявил, что "Алроса" создаст ограночный кластер на базе смоленского завода "Кристалл", входящего в группу "Алроса".
 
РОССИЯПромышленностьЯКУТИЯЕВРОПААлексей МоисеевВладимир ПутинАлросаМинфинКристалл
 
 
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