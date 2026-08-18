https://1prime.ru/20260818/minselhoz-872474052.html
В Минсельхозе оценили уровень сотрудничества России и Китая
В Минсельхозе оценили уровень сотрудничества России и Китая - 18.08.2026, ПРАЙМ
В Минсельхозе оценили уровень сотрудничества России и Китая
Уровень сотрудничества России и Китая крайне высокий, страны взаимодействуют по всем практически направлениям: промышленность, образование, наука, культура и... | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T16:14+0300
2026-08-18T16:14+0300
2026-08-18T16:14+0300
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оксана лут
владимир путин
си цзиньпин
минсельхоз
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КАЗАНЬ, 18 авг - ПРАЙМ. Уровень сотрудничества России и Китая крайне высокий, страны взаимодействуют по всем практически направлениям: промышленность, образование, наука, культура и сельское хозяйство, заявила глава Минсельхоза РФ Оксана Лут на пленарном заседании "Подготовка кадров для развития торгово-экономических отношений России и Китая" в ходе международного форума "Ростки".
"Если говорить о нашем сотрудничестве между Россией и Китаем, конечно, оно развивается по всем практически направлениям, которые есть в жизни любой страны: промышленные направления, образование, наука, культура и, конечно же, сельское хозяйство. Фактически, сельское хозяйство – это основа продовольственной безопасности любой страны... Уровень нашего сотрудничества является крайне высоким", - сказала она.
Кроме того, Лут уточнила, что поддерживать такой уровень невозможно было бы без взаимоотношений лидеров стран: президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.
Она добавила, что Россия и Китай - это две аграрные державы. "Несмотря на то, что у нас достаточно разные климатические условия и, в общем-то, не различаются подходы к ведению агропромышленного хозяйства, тем не менее, задачи и цели у нас едины. И здесь мы, с точки зрения своего сотрудничества, конечно же, дополняем друг друга и продукцией, и подходами, и методами ведения сельского хозяйства", - прокомментировала Лут.
Министр добавила, что ежегодно растет в рамках агропромышленного сотрудничества товарооборот. По итогам прошлого года он составил порядка 11 миллиардов долларов.
"Растет как импорт, так и экспорт с обеих сторон... Мы поставляем базовую продукцию в Китай. Это рыба, масложировая продукция, часть зерновых. И постоянно, каждый год, очень много готовой продукции стали поставлять. И, в общем, наше торговое сотрудничество приобретает даже в большей степени, может быть, культурный характер", - закончила она.
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россия, мировая экономика, китай, кнр, оксана лут, владимир путин, си цзиньпин, минсельхоз
РОССИЯ, Мировая экономика, КИТАЙ, КНР, Оксана Лут, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Минсельхоз
В Минсельхозе оценили уровень сотрудничества России и Китая
Глава Минсельхоза Лут: уровень сотрудничества России и Китая крайне высокий
КАЗАНЬ, 18 авг - ПРАЙМ. Уровень сотрудничества России и Китая крайне высокий, страны взаимодействуют по всем практически направлениям: промышленность, образование, наука, культура и сельское хозяйство, заявила глава Минсельхоза РФ Оксана Лут на пленарном заседании "Подготовка кадров для развития торгово-экономических отношений России и Китая" в ходе международного форума "Ростки".
"Если говорить о нашем сотрудничестве между Россией и Китаем, конечно, оно развивается по всем практически направлениям, которые есть в жизни любой страны: промышленные направления, образование, наука, культура и, конечно же, сельское хозяйство. Фактически, сельское хозяйство – это основа продовольственной безопасности любой страны... Уровень нашего сотрудничества является крайне высоким", - сказала она.
Кроме того, Лут уточнила, что поддерживать такой уровень невозможно было бы без взаимоотношений лидеров стран: президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.
Она добавила, что Россия и Китай - это две аграрные державы. "Несмотря на то, что у нас достаточно разные климатические условия и, в общем-то, не различаются подходы к ведению агропромышленного хозяйства, тем не менее, задачи и цели у нас едины. И здесь мы, с точки зрения своего сотрудничества, конечно же, дополняем друг друга и продукцией, и подходами, и методами ведения сельского хозяйства", - прокомментировала Лут.
Министр добавила, что ежегодно растет в рамках агропромышленного сотрудничества товарооборот. По итогам прошлого года он составил порядка 11 миллиардов долларов.
"Растет как импорт, так и экспорт с обеих сторон... Мы поставляем базовую продукцию в Китай. Это рыба, масложировая продукция, часть зерновых. И постоянно, каждый год, очень много готовой продукции стали поставлять. И, в общем, наше торговое сотрудничество приобретает даже в большей степени, может быть, культурный характер", - закончила она.