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В Минсельхозе оценили уровень сотрудничества России и Китая

В Минсельхозе оценили уровень сотрудничества России и Китая - 18.08.2026, ПРАЙМ

В Минсельхозе оценили уровень сотрудничества России и Китая

Уровень сотрудничества России и Китая крайне высокий, страны взаимодействуют по всем практически направлениям: промышленность, образование, наука, культура и... | 18.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-18T16:14+0300

2026-08-18T16:14+0300

2026-08-18T16:14+0300

россия

мировая экономика

китай

кнр

оксана лут

владимир путин

си цзиньпин

минсельхоз

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КАЗАНЬ, 18 авг - ПРАЙМ. Уровень сотрудничества России и Китая крайне высокий, страны взаимодействуют по всем практически направлениям: промышленность, образование, наука, культура и сельское хозяйство, заявила глава Минсельхоза РФ Оксана Лут на пленарном заседании "Подготовка кадров для развития торгово-экономических отношений России и Китая" в ходе международного форума "Ростки". "Если говорить о нашем сотрудничестве между Россией и Китаем, конечно, оно развивается по всем практически направлениям, которые есть в жизни любой страны: промышленные направления, образование, наука, культура и, конечно же, сельское хозяйство. Фактически, сельское хозяйство – это основа продовольственной безопасности любой страны... Уровень нашего сотрудничества является крайне высоким", - сказала она. Кроме того, Лут уточнила, что поддерживать такой уровень невозможно было бы без взаимоотношений лидеров стран: президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Она добавила, что Россия и Китай - это две аграрные державы. "Несмотря на то, что у нас достаточно разные климатические условия и, в общем-то, не различаются подходы к ведению агропромышленного хозяйства, тем не менее, задачи и цели у нас едины. И здесь мы, с точки зрения своего сотрудничества, конечно же, дополняем друг друга и продукцией, и подходами, и методами ведения сельского хозяйства", - прокомментировала Лут. Министр добавила, что ежегодно растет в рамках агропромышленного сотрудничества товарооборот. По итогам прошлого года он составил порядка 11 миллиардов долларов. "Растет как импорт, так и экспорт с обеих сторон... Мы поставляем базовую продукцию в Китай. Это рыба, масложировая продукция, часть зерновых. И постоянно, каждый год, очень много готовой продукции стали поставлять. И, в общем, наше торговое сотрудничество приобретает даже в большей степени, может быть, культурный характер", - закончила она.

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россия, мировая экономика, китай, кнр, оксана лут, владимир путин, си цзиньпин, минсельхоз