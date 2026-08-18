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В Минсельхозе рассказали о площади обработки земли беспилотниками

В Минсельхозе рассказали о площади обработки земли беспилотниками - 18.08.2026, ПРАЙМ

В Минсельхозе рассказали о площади обработки земли беспилотниками

Площадь обработки земли беспилотными системами должна достичь порядка 13 миллионов гектаров по итогам 2026 года, сообщила глава Минсельхоза России Оксана Лут. | 18.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-18T16:33+0300

2026-08-18T16:33+0300

2026-08-18T16:33+0300

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КАЗАНЬ, 18 авг - ПРАЙМ. Площадь обработки земли беспилотными системами должна достичь порядка 13 миллионов гектаров по итогам 2026 года, сообщила глава Минсельхоза России Оксана Лут. "Например, у нас по итогам этого года, мы ожидаем, что порядка 13 миллионов гектар будет обрабатываться уже беспилотными системами. Увеличиваем использование, конечно, летательных агродронов", - сказала она на международном форуме "Ростки: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество". Лут отметила, что обрабатываемые беспилотниками площади увеличиваются каждый год, при том что существует объективное ограничение, связанное с разрешением на полеты. В феврале вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев сообщил, что Минсельхоз РФ с 2026 года будет устанавливать планы российским регионам по площади обработки полей агродронами и беспилотниками. Ранее в интервью РИА Новости замглавы Минпромторга России Василий Шпак отмечал, что Роскадастр, Рослесхоз и Минсельхоз сегодня наиболее активно используют гражданские беспилотные авиационные системы. По данным Росавиации, в стране гражданские дроны уже активно применяются в аэрофотосъемке, авиационном мониторинге, например, лесопожарной, экологической обстановки, мониторинге линий электропередачи и нефтепроводов.

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россия, китай, оксана лут, дмитрий патрушев, минсельхоз, минпромторг, рослесхоз