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Россия и Китай обсуждают программы двойных дипломов - 18.08.2026, ПРАЙМ
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Россия и Китай обсуждают программы двойных дипломов
Россия и Китай обсуждают программы двойных дипломов - 18.08.2026, ПРАЙМ
Россия и Китай обсуждают программы двойных дипломов
Россия и Китай обсуждают программы двойных дипломов с университетами в сфере агропромышленного комплекса, так, уже порядка 800 китайских студентов учатся в... | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T16:34+0300
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россия
китай
оксана лут
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КАЗАНЬ, 18 авг - ПРАЙМ. Россия и Китай обсуждают программы двойных дипломов с университетами в сфере агропромышленного комплекса, так, уже порядка 800 китайских студентов учатся в российских агропромышленных вузах, заявила глава Минсельхоза РФ Оксана Лут на пленарном заседании "Подготовка кадров для развития торгово-экономических отношений России и Китая" в ходе международного форума "Ростки". "У нас очень много в целом по всем направлениям студентов идет по пути получения двойных дипломов по всем отраслям. В агропромышленном комплексе, как нам кажется, у нас еще очень большой потенциал в этом направлении", - рассказала она. "Порядка 800 студентов китайских у нас сейчас учатся в нашей системе агропромышленных вузов. Российских ребят пока учится поменьше в Китае. Но тем не менее сейчас мы обсуждаем с нашими четырьмя вузами, с коллегами из Китая, чтобы мы выстраивали систему двойных дипломов, ее актуализировали", - сообщила Лут. Министр отметила, что Китай хорошо развивается в сельском хозяйстве, и российские студенты могли бы получить дополнительные знания в этой сфере. Она добавила, что и российские вузы также готовы передавать свои знания коллегам.
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россия, китай, оксана лут, минсельхоз
РОССИЯ, КИТАЙ, Оксана Лут, Минсельхоз
16:34 18.08.2026
 
Россия и Китай обсуждают программы двойных дипломов

Минсельхоз: Россия и Китай обсуждают программы двойных дипломов с вузами в АПК

© РИА Новости . Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкФлаги России и Китая
Флаги России и Китая - ПРАЙМ, 1920, 18.08.2026
© РИА Новости . Пелагия Тихонова
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КАЗАНЬ, 18 авг - ПРАЙМ. Россия и Китай обсуждают программы двойных дипломов с университетами в сфере агропромышленного комплекса, так, уже порядка 800 китайских студентов учатся в российских агропромышленных вузах, заявила глава Минсельхоза РФ Оксана Лут на пленарном заседании "Подготовка кадров для развития торгово-экономических отношений России и Китая" в ходе международного форума "Ростки".
"У нас очень много в целом по всем направлениям студентов идет по пути получения двойных дипломов по всем отраслям. В агропромышленном комплексе, как нам кажется, у нас еще очень большой потенциал в этом направлении", - рассказала она.
"Порядка 800 студентов китайских у нас сейчас учатся в нашей системе агропромышленных вузов. Российских ребят пока учится поменьше в Китае. Но тем не менее сейчас мы обсуждаем с нашими четырьмя вузами, с коллегами из Китая, чтобы мы выстраивали систему двойных дипломов, ее актуализировали", - сообщила Лут.
Министр отметила, что Китай хорошо развивается в сельском хозяйстве, и российские студенты могли бы получить дополнительные знания в этой сфере. Она добавила, что и российские вузы также готовы передавать свои знания коллегам.
 
РОССИЯКИТАЙОксана ЛутМинсельхоз
 
 
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