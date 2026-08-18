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Минторг США снизил пошлину на импорт фосфорных удобрений "Апатита" - 18.08.2026, ПРАЙМ
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Минторг США снизил пошлину на импорт фосфорных удобрений "Апатита"
Минторг США снизил пошлину на импорт фосфорных удобрений "Апатита" - 18.08.2026, ПРАЙМ
Минторг США снизил пошлину на импорт фосфорных удобрений "Апатита"
Министерство торговли США снизило ставку компенсационной пошлины на импорт фосфорных удобрений российской компании "Апатит" за 2020–2021 годы с 28,50% до 22,86% | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T23:41+0300
2026-08-18T23:41+0300
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минторг
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ВАШИНГТОН, 18 авг – ПРАЙМ. Министерство торговли США снизило ставку компенсационной пошлины на импорт фосфорных удобрений российской компании "Апатит" за 2020–2021 годы с 28,50% до 22,86% во исполнение решения Суда по международной торговле США, соответствующее уведомление ведомства есть в распоряжении РИА Новости. "Министерство торговли уведомляет общественность о том, что окончательное решение Суда по международной торговле не согласуется с окончательными результатами административной проверки министерства торговли, в связи с чем ведомство вносит изменения в окончательные результаты в отношении ставки компенсационной субсидии, установленной для акционерного общества "Апатит", - говорится в документе. Ранее Минторг США установил для "Апатита" совокупную субсидиарную ставку пошлины в 28,50%, посчитав, что компания получала нерыночные льготы при добыче фосфатной руды в России. Однако корпорация Archer Daniels Midland оспорила эти расчеты, и Суд по международной торговле США признал методику расчета мировых цен на сырье некорректной, следует из документа. В результате пересмотра минторг признал отсутствие измеримой господдержки при недропользовании и снизил итоговую компенсационную пошлину за проверяемый период до 22,86%. Решение начнет действовать с 22 августа 2026 года, говорится в документе.
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мировая экономика, сша, минторг
Мировая экономика, США, Минторг
23:41 18.08.2026
 
Минторг США снизил пошлину на импорт фосфорных удобрений "Апатита"

Минторг США снизил пошлину на импорт фосфорных удобрений для "Апатита" до 22,86%

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ВАШИНГТОН, 18 авг – ПРАЙМ. Министерство торговли США снизило ставку компенсационной пошлины на импорт фосфорных удобрений российской компании "Апатит" за 2020–2021 годы с 28,50% до 22,86% во исполнение решения Суда по международной торговле США, соответствующее уведомление ведомства есть в распоряжении РИА Новости.
"Министерство торговли уведомляет общественность о том, что окончательное решение Суда по международной торговле не согласуется с окончательными результатами административной проверки министерства торговли, в связи с чем ведомство вносит изменения в окончательные результаты в отношении ставки компенсационной субсидии, установленной для акционерного общества "Апатит", - говорится в документе.
Ранее Минторг США установил для "Апатита" совокупную субсидиарную ставку пошлины в 28,50%, посчитав, что компания получала нерыночные льготы при добыче фосфатной руды в России. Однако корпорация Archer Daniels Midland оспорила эти расчеты, и Суд по международной торговле США признал методику расчета мировых цен на сырье некорректной, следует из документа.
В результате пересмотра минторг признал отсутствие измеримой господдержки при недропользовании и снизил итоговую компенсационную пошлину за проверяемый период до 22,86%. Решение начнет действовать с 22 августа 2026 года, говорится в документе.
 
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