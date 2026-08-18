Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия и Мальдивы обсуждают расширение полетных программ, заявил Минтранс - 18.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260818/mintrans-872462694.html
Россия и Мальдивы обсуждают расширение полетных программ, заявил Минтранс
Россия и Мальдивы обсуждают расширение полетных программ, заявил Минтранс - 18.08.2026, ПРАЙМ
Россия и Мальдивы обсуждают расширение полетных программ, заявил Минтранс
Россия и Мальдивы обсуждают запуск новых рейсов российских авиакомпаний между странами, сообщил Минтранс РФ по итогам встречи статс-секретаря – замминистра... | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T12:34+0300
2026-08-18T12:34+0300
бизнес
россия
москва
аэрофлот
туризм
мальдивы
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/12/864673332_0:1:800:451_1920x0_80_0_0_afb86ee867a99c6f654e40820ce75402.jpg
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Россия и Мальдивы обсуждают запуск новых рейсов российских авиакомпаний между странами, сообщил Минтранс РФ по итогам встречи статс-секретаря – замминистра транспорта РФ Дмитрия Зверева с министром туризма и гражданской авиации Мальдивской Республики Мохамедом Амином. "Центральной темой обсуждения стало расширение полетных программ российских авиакомпаний. В настоящее время регулярное сообщение по маршруту Москва – Мале осуществляется ПАО "Аэрофлот". Заинтересованность в выполнении рейсов на Мальдивы также проявляют другие российские авиакомпании", - говорится в сообщении по итогам встречи. Также стороны отметили устойчивый рост пассажиропотока между странами и рассмотрели актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, указано в сообщении.
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/12/864673332_157:0:758:451_1920x0_80_0_0_32afcc087df3bb8af3fd917ba4a36e5d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, москва, аэрофлот, туризм, мальдивы
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Аэрофлот, Туризм, МАЛЬДИВЫ
12:34 18.08.2026
 
Россия и Мальдивы обсуждают расширение полетных программ, заявил Минтранс

Минтранс: Россия и Мальдивы обсуждают запуск новых рейсов между странами

© РИА Новости . Марина ЛысцеваСамолет Airbus-320
Самолет Airbus-320 - ПРАЙМ, 1920, 18.08.2026
© РИА Новости . Марина Лысцева
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Россия и Мальдивы обсуждают запуск новых рейсов российских авиакомпаний между странами, сообщил Минтранс РФ по итогам встречи статс-секретаря – замминистра транспорта РФ Дмитрия Зверева с министром туризма и гражданской авиации Мальдивской Республики Мохамедом Амином.
"Центральной темой обсуждения стало расширение полетных программ российских авиакомпаний. В настоящее время регулярное сообщение по маршруту Москва – Мале осуществляется ПАО "Аэрофлот". Заинтересованность в выполнении рейсов на Мальдивы также проявляют другие российские авиакомпании", - говорится в сообщении по итогам встречи.
Также стороны отметили устойчивый рост пассажиропотока между странами и рассмотрели актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, указано в сообщении.
 
БизнесРОССИЯМОСКВААэрофлотТуризмМАЛЬДИВЫ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала