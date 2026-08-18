https://1prime.ru/20260818/mintrans-872462694.html
Россия и Мальдивы обсуждают расширение полетных программ, заявил Минтранс
Россия и Мальдивы обсуждают расширение полетных программ, заявил Минтранс - 18.08.2026, ПРАЙМ
Россия и Мальдивы обсуждают расширение полетных программ, заявил Минтранс
Россия и Мальдивы обсуждают запуск новых рейсов российских авиакомпаний между странами, сообщил Минтранс РФ по итогам встречи статс-секретаря – замминистра... | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T12:34+0300
2026-08-18T12:34+0300
2026-08-18T12:34+0300
бизнес
россия
москва
аэрофлот
туризм
мальдивы
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/12/864673332_0:1:800:451_1920x0_80_0_0_afb86ee867a99c6f654e40820ce75402.jpg
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Россия и Мальдивы обсуждают запуск новых рейсов российских авиакомпаний между странами, сообщил Минтранс РФ по итогам встречи статс-секретаря – замминистра транспорта РФ Дмитрия Зверева с министром туризма и гражданской авиации Мальдивской Республики Мохамедом Амином. "Центральной темой обсуждения стало расширение полетных программ российских авиакомпаний. В настоящее время регулярное сообщение по маршруту Москва – Мале осуществляется ПАО "Аэрофлот". Заинтересованность в выполнении рейсов на Мальдивы также проявляют другие российские авиакомпании", - говорится в сообщении по итогам встречи. Также стороны отметили устойчивый рост пассажиропотока между странами и рассмотрели актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, указано в сообщении.
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/12/864673332_157:0:758:451_1920x0_80_0_0_32afcc087df3bb8af3fd917ba4a36e5d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, москва, аэрофлот, туризм, мальдивы
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Аэрофлот, Туризм, МАЛЬДИВЫ
Россия и Мальдивы обсуждают расширение полетных программ, заявил Минтранс
Минтранс: Россия и Мальдивы обсуждают запуск новых рейсов между странами