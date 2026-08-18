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Минтранс предложил финансировать местные отделения Ространснадзора

Минтранс предложил финансировать местные отделения Ространснадзора - 18.08.2026, ПРАЙМ

Минтранс предложил финансировать местные отделения Ространснадзора

Минтранс России разработал законопроект, которым предлагает дать возможность субъектам финансировать деятельность местных отделений Ространснадзора с целью... | 18.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-18T19:31+0300

2026-08-18T19:31+0300

2026-08-18T19:31+0300

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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Минтранс России разработал законопроект, которым предлагает дать возможность субъектам финансировать деятельность местных отделений Ространснадзора с целью повысить эффективность контроля за состоянием автомобильных дорог, сообщило министерство. "Законопроект, направленный на усиление эффективности контроля на региональных дорогах и повышение безопасности дорожного движения, размещен на общественное обсуждение. Ключевым нововведением является предоставление субъектам федерации права финансировать деятельность территориальных подразделений Ространснадзора", - говорится в сообщении. Отмечается, что участие регионов носит добровольный характер. Как уточняет ведомство в пояснительной записке к проекту, предоставление субъектам такого права позволит более гибко планировать весогабаритный контроль на своих автомобильных дорогах и обеспечивать получение дополнительных доходов региональных бюджетов от штрафов за нарушение этого контроля.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, финансы, ространснадзор