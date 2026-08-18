https://1prime.ru/20260818/mintrans-872483804.html
Минтранс предложил финансировать местные отделения Ространснадзора
Минтранс предложил финансировать местные отделения Ространснадзора - 18.08.2026, ПРАЙМ
Минтранс предложил финансировать местные отделения Ространснадзора
Минтранс России разработал законопроект, которым предлагает дать возможность субъектам финансировать деятельность местных отделений Ространснадзора с целью... | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T19:31+0300
2026-08-18T19:31+0300
2026-08-18T19:31+0300
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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Минтранс России разработал законопроект, которым предлагает дать возможность субъектам финансировать деятельность местных отделений Ространснадзора с целью повысить эффективность контроля за состоянием автомобильных дорог, сообщило министерство.
"Законопроект, направленный на усиление эффективности контроля на региональных дорогах и повышение безопасности дорожного движения, размещен на общественное обсуждение. Ключевым нововведением является предоставление субъектам федерации права финансировать деятельность территориальных подразделений Ространснадзора", - говорится в сообщении.
Отмечается, что участие регионов носит добровольный характер.
Как уточняет ведомство в пояснительной записке к проекту, предоставление субъектам такого права позволит более гибко планировать весогабаритный контроль на своих автомобильных дорогах и обеспечивать получение дополнительных доходов региональных бюджетов от штрафов за нарушение этого контроля.
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бизнес, россия, финансы, ространснадзор
Бизнес, РОССИЯ, Финансы, Ространснадзор
Минтранс предложил финансировать местные отделения Ространснадзора
Минтранс предложил регионам финансировать работу местных отделений Ространснадзора
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Минтранс России разработал законопроект, которым предлагает дать возможность субъектам финансировать деятельность местных отделений Ространснадзора с целью повысить эффективность контроля за состоянием автомобильных дорог, сообщило министерство.
"Законопроект, направленный на усиление эффективности контроля на региональных дорогах и повышение безопасности дорожного движения, размещен на общественное обсуждение. Ключевым нововведением является предоставление субъектам федерации права финансировать деятельность территориальных подразделений Ространснадзора", - говорится в сообщении.
Отмечается, что участие регионов носит добровольный характер.
Как уточняет ведомство в пояснительной записке к проекту, предоставление субъектам такого права позволит более гибко планировать весогабаритный контроль на своих автомобильных дорогах и обеспечивать получение дополнительных доходов региональных бюджетов от штрафов за нарушение этого контроля.