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Минцифры предлагает разрешить студентам подтверждать личность на экзаменах
Минцифры предлагает разрешить студентам подтверждать личность на экзаменах - 18.08.2026, ПРАЙМ
Минцифры предлагает разрешить студентам подтверждать личность на экзаменах
Минцифры предлагает дать возможность студентам подтверждать личность на экзаменах с помощью Единой системы идентификации и аутентификации в инфраструктуре, а... | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T19:43+0300
2026-08-18T19:43+0300
2026-08-18T19:43+0300
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общество
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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Минцифры предлагает дать возможность студентам подтверждать личность на экзаменах с помощью Единой системы идентификации и аутентификации в инфраструктуре, а также национальной платформы "Макс", соответствующий проект постановления правительства РФ размещен на портале проектов нормативных актов.
Ранее студенты могли подтверждать личность на экзаменах с помощью единой биометрической системы.
"При проведении промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости, итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования… вправе осуществлять идентификацию с использованием федеральной государственной информационной системы "Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре", - говорится в проекте постановления.
"Или с использованием сведений, содержащихся в студенческом билете или в документе, удостоверяющем личность обучающегося, предоставленных с использованием многофункционального сервиса обмена информацией", - сообщается в документе.
Кроме того, там отмечается, что проект не содержит обязательные требования.
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технологии, россия, общество
Технологии, РОССИЯ, Общество
Минцифры предлагает разрешить студентам подтверждать личность на экзаменах
Минцифры предложило разрешить студентам подтверждать личность с помощью "Макса"
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Минцифры предлагает дать возможность студентам подтверждать личность на экзаменах с помощью Единой системы идентификации и аутентификации в инфраструктуре, а также национальной платформы "Макс", соответствующий проект постановления правительства РФ размещен на портале проектов нормативных актов.
Ранее студенты могли подтверждать личность на экзаменах с помощью единой биометрической системы.
"При проведении промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости, итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования… вправе осуществлять идентификацию с использованием федеральной государственной информационной системы "Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре", - говорится в проекте постановления.
"Или с использованием сведений, содержащихся в студенческом билете или в документе, удостоверяющем личность обучающегося, предоставленных с использованием многофункционального сервиса обмена информацией", - сообщается в документе.
Кроме того, там отмечается, что проект не содержит обязательные требования.