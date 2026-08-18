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Минцифры предлагает разрешить студентам подтверждать личность на экзаменах - 18.08.2026, ПРАЙМ
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Минцифры предлагает разрешить студентам подтверждать личность на экзаменах
Минцифры предлагает разрешить студентам подтверждать личность на экзаменах - 18.08.2026, ПРАЙМ
Минцифры предлагает разрешить студентам подтверждать личность на экзаменах
Минцифры предлагает дать возможность студентам подтверждать личность на экзаменах с помощью Единой системы идентификации и аутентификации в инфраструктуре, а... | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T19:43+0300
2026-08-18T19:43+0300
технологии
россия
общество
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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Минцифры предлагает дать возможность студентам подтверждать личность на экзаменах с помощью Единой системы идентификации и аутентификации в инфраструктуре, а также национальной платформы "Макс", соответствующий проект постановления правительства РФ размещен на портале проектов нормативных актов. Ранее студенты могли подтверждать личность на экзаменах с помощью единой биометрической системы. "При проведении промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости, итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования… вправе осуществлять идентификацию с использованием федеральной государственной информационной системы "Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре", - говорится в проекте постановления. "Или с использованием сведений, содержащихся в студенческом билете или в документе, удостоверяющем личность обучающегося, предоставленных с использованием многофункционального сервиса обмена информацией", - сообщается в документе. Кроме того, там отмечается, что проект не содержит обязательные требования.
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192
40
192
40
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5
4.7
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40
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технологии, россия, общество
Технологии, РОССИЯ, Общество
19:43 18.08.2026
 
Минцифры предлагает разрешить студентам подтверждать личность на экзаменах

Минцифры предложило разрешить студентам подтверждать личность с помощью "Макса"

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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Минцифры предлагает дать возможность студентам подтверждать личность на экзаменах с помощью Единой системы идентификации и аутентификации в инфраструктуре, а также национальной платформы "Макс", соответствующий проект постановления правительства РФ размещен на портале проектов нормативных актов.
Ранее студенты могли подтверждать личность на экзаменах с помощью единой биометрической системы.
"При проведении промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости, итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования… вправе осуществлять идентификацию с использованием федеральной государственной информационной системы "Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре", - говорится в проекте постановления.
"Или с использованием сведений, содержащихся в студенческом билете или в документе, удостоверяющем личность обучающегося, предоставленных с использованием многофункционального сервиса обмена информацией", - сообщается в документе.
Кроме того, там отмечается, что проект не содержит обязательные требования.
 
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