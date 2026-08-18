https://1prime.ru/20260818/mintsifra-872484144.html

Минцифры предлагает разрешить студентам подтверждать личность на экзаменах

Минцифры предлагает разрешить студентам подтверждать личность на экзаменах - 18.08.2026, ПРАЙМ

Минцифры предлагает разрешить студентам подтверждать личность на экзаменах

Минцифры предлагает дать возможность студентам подтверждать личность на экзаменах с помощью Единой системы идентификации и аутентификации в инфраструктуре, а... | 18.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-18T19:43+0300

2026-08-18T19:43+0300

2026-08-18T19:43+0300

технологии

россия

общество

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872484144.jpg?1787071387

МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Минцифры предлагает дать возможность студентам подтверждать личность на экзаменах с помощью Единой системы идентификации и аутентификации в инфраструктуре, а также национальной платформы "Макс", соответствующий проект постановления правительства РФ размещен на портале проектов нормативных актов. Ранее студенты могли подтверждать личность на экзаменах с помощью единой биометрической системы. "При проведении промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости, итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования… вправе осуществлять идентификацию с использованием федеральной государственной информационной системы "Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре", - говорится в проекте постановления. "Или с использованием сведений, содержащихся в студенческом билете или в документе, удостоверяющем личность обучающегося, предоставленных с использованием многофункционального сервиса обмена информацией", - сообщается в документе. Кроме того, там отмечается, что проект не содержит обязательные требования.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, россия, общество