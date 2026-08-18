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Решетников сообщил о решении проблемы с платежами по карте "Мир" в Мьянме - 18.08.2026, ПРАЙМ
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Решетников сообщил о решении проблемы с платежами по карте "Мир" в Мьянме
Решетников сообщил о решении проблемы с платежами по карте "Мир" в Мьянме - 18.08.2026, ПРАЙМ
Решетников сообщил о решении проблемы с платежами по карте "Мир" в Мьянме
Карты российской платежной системы "Мир" принимают в Мьянме, проблема с платежами для посещающих ее людей решена, сообщил министр экономического развития России | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T15:17+0300
2026-08-18T16:50+0300
финансы
россия
мьянма
максим решетников
михаил мишустин
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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Карты российской платежной системы "Мир" принимают в Мьянме, проблема с платежами для посещающих ее людей решена, сообщил министр экономического развития России Максим Решетников. "Мьянма - очень туристически привлекательное направление. Конечно, есть вопросы перелетов, и над этим тоже работаем. В Мьянме принимают карту "Мир", и в общем проблема с платежами тоже решена, поэтому здесь возможностей много", - сообщил он по итогам российско-мьянманских переговоров. Президент Мьянмы находится в России с официальным визитом. Как ранее заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с президентом Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайном, стороны имеют хорошие перспективы, чтобы нарастить двустороннее торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество.
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финансы, россия, мьянма, максим решетников, михаил мишустин
Финансы, РОССИЯ, МЬЯНМА, Максим Решетников, Михаил Мишустин
15:17 18.08.2026 (обновлено: 16:50 18.08.2026)
 
Решетников сообщил о решении проблемы с платежами по карте "Мир" в Мьянме

Решетников: в Мьянме принимают карты российской платежной системы "Мир"

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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Карты российской платежной системы "Мир" принимают в Мьянме, проблема с платежами для посещающих ее людей решена, сообщил министр экономического развития России Максим Решетников.
"Мьянма - очень туристически привлекательное направление. Конечно, есть вопросы перелетов, и над этим тоже работаем. В Мьянме принимают карту "Мир", и в общем проблема с платежами тоже решена, поэтому здесь возможностей много", - сообщил он по итогам российско-мьянманских переговоров.
Президент Мьянмы находится в России с официальным визитом.
Как ранее заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с президентом Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайном, стороны имеют хорошие перспективы, чтобы нарастить двустороннее торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество.
 
ФинансыРОССИЯМЬЯНМАМаксим РешетниковМихаил Мишустин
 
 
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