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Решетников сообщил о решении проблемы с платежами по карте "Мир" в Мьянме

Решетников сообщил о решении проблемы с платежами по карте "Мир" в Мьянме - 18.08.2026, ПРАЙМ

Решетников сообщил о решении проблемы с платежами по карте "Мир" в Мьянме

Карты российской платежной системы "Мир" принимают в Мьянме, проблема с платежами для посещающих ее людей решена, сообщил министр экономического развития России | 18.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-18T15:17+0300

2026-08-18T15:17+0300

2026-08-18T16:50+0300

финансы

россия

мьянма

максим решетников

михаил мишустин

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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Карты российской платежной системы "Мир" принимают в Мьянме, проблема с платежами для посещающих ее людей решена, сообщил министр экономического развития России Максим Решетников. "Мьянма - очень туристически привлекательное направление. Конечно, есть вопросы перелетов, и над этим тоже работаем. В Мьянме принимают карту "Мир", и в общем проблема с платежами тоже решена, поэтому здесь возможностей много", - сообщил он по итогам российско-мьянманских переговоров. Президент Мьянмы находится в России с официальным визитом. Как ранее заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с президентом Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайном, стороны имеют хорошие перспективы, чтобы нарастить двустороннее торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество.

мьянма

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финансы, россия, мьянма, максим решетников, михаил мишустин