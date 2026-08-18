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Российский рынок акций на старте вырос на 0,7%
Российский рынок акций на старте вырос на 0,7% - 18.08.2026, ПРАЙМ
Российский рынок акций на старте вырос на 0,7%
Российский рынок акций в начале утренней торговой сессии вторника растет примерно на 0,7% по индексу, следует из данных Московской биржи. | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T08:01+0300
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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале утренней торговой сессии вторника растет примерно на 0,7% по индексу, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 7.01 мск повышался на 0,73% относительно предыдущего закрытия, до 2 108,57 пункта. Московская биржа проводит утренние торги на рынке акций с 6.50 до 9.50 мск. Основная сессия проходит с 9.50 до 19.00 мск - именно в это время определяется официальное значение индекса Мосбиржи (iMOEX). В информационных целях в течение всего торгового дня - с 7.00 до 23.50 мск - также рассчитывается индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2), который в основную сессию совпадает с iMOEX.
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рынок, акции, торги, мосбиржа, россия
Экономика, Рынок, Акции, Торги, Мосбиржа, РОССИЯ
Российский рынок акций на старте вырос на 0,7%
Индекс Мосбиржи в начале утренней торговой сессии вырос на 0,73%, до 2108,57 пункта