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Российский рынок акций превысил отметку в 2150 пунктов

Российский рынок акций превысил отметку в 2150 пунктов - 18.08.2026, ПРАЙМ

Российский рынок акций превысил отметку в 2150 пунктов

Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника усилил рост почти до 3% и превысил отметку в 2150 пунктов по основному индексу, следует из данных... | 18.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-18T13:34+0300

2026-08-18T13:34+0300

2026-08-18T13:34+0300

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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника усилил рост почти до 3% и превысил отметку в 2150 пунктов по основному индексу, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к 13.08 мск рос на 2,74% относительно предыдущего закрытия, до 2 150,5 пункта. В частности, дорожают акции "Самолета" (+8,5%), "Алросы" (+5,8%), "Позитива" (+4,8%), ММК (+4,6%), ВК (+4,5%). Акции "Дальневосточного морского пароходства", головной компании транспортной группы Fesco, растут на 12,1% на новостях об одобрении правительственной комиссией создания совместного предприятия госкорпорацией "Росатом" и глобальной логистической компанией DP World (ОАЭ). Взносом в СП со стороны "Росатома", как указывали ранее в госкорпорации, будет транспортная группа Fesco. Локально давление продаж ослабло, учитывая достаточно сильное понижательное движение последних дней и откат индекса Мосбиржи в район очередной технической поддержки, зону 2100-2110 пунктов, а также накопленную перепроданность и выросшие цены на нефть, рассуждает Евгений Локтюхов из ПСБ. "Сегодня ждем волатильные торги. Риски наращивания, да и удержания краткосрочных "коротких" позиций (открытых в расчете на падение) уже тоже выглядят ощутимыми и требуют новых триггеров", - добавляет он.

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рынок, индексы, акции, оаэ, евгений локтюхов, мосбиржа, fesco, росатом