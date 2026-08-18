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Курс юаня перешел к росту в направлении 12,65 рубля
Курс юаня перешел к росту в направлении 12,65 рубля - 18.08.2026, ПРАЙМ
Курс юаня перешел к росту в направлении 12,65 рубля
Курс китайской валюты к российской после утреннего снижения перешел к росту в направлении 12,65 рубля, следует из данных Московской биржи. | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T14:18+0300
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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к российской после утреннего снижения перешел к росту в направлении 12,65 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 14.08 мск повышался на 2 копейки относительно предыдущего закрытия - до 12,64 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 12,56-12,67 рубля. Ослабление рубля происходит на фоне прохождения пикового периода сокращения валютной выручки экспортеров (из-за падения цен, ограничения логистических возможностей), которые уже в июле значительно ограничили предложение иностранной валюты на рынке, полагает Денис Попов из ПСБ. "При этом в моменте наблюдается некоторое улучшение экспортной конъюнктуры: рост цен на нефть, сужение дисконта на российское сырье. Соответственно, в среднесрочной перспективе (с определенным временным лагом в несколько недель), по мере восстановления активности экспортеров на внутреннем валютном рынке, высока вероятность коррекционного укрепления рубля. Рассчитываем на возврат стоимости юаня в середину диапазона 12-12,5 рубля за юань", - добавляет он. Важным триггером для завершения тренда к ослаблению рубля может стать приближение граничных сроков уплаты налогов (28 августа), говорит Попов. "До середины же следующей недели видим повышенные риски дальнейшего ослабления национальной валюты. Текущий торговый диапазон пока без изменений: 12,3-12,8 рубля за юань", - резюмирует он.
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рынок, россия, псб
Курс юаня перешел к росту в направлении 12,65 рубля
Курс юаня после утреннего снижения перешел к росту в направлении 12,65 рублей
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к российской после утреннего снижения перешел к росту в направлении 12,65 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 14.08 мск повышался на 2 копейки относительно предыдущего закрытия - до 12,64 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 12,56-12,67 рубля.
Ослабление рубля происходит на фоне прохождения пикового периода сокращения валютной выручки экспортеров (из-за падения цен, ограничения логистических возможностей), которые уже в июле значительно ограничили предложение иностранной валюты на рынке, полагает Денис Попов из ПСБ
.
"При этом в моменте наблюдается некоторое улучшение экспортной конъюнктуры: рост цен на нефть, сужение дисконта на российское сырье. Соответственно, в среднесрочной перспективе (с определенным временным лагом в несколько недель), по мере восстановления активности экспортеров на внутреннем валютном рынке, высока вероятность коррекционного укрепления рубля. Рассчитываем на возврат стоимости юаня в середину диапазона 12-12,5 рубля за юань", - добавляет он.
Важным триггером для завершения тренда к ослаблению рубля может стать приближение граничных сроков уплаты налогов (28 августа), говорит Попов. "До середины же следующей недели видим повышенные риски дальнейшего ослабления национальной валюты. Текущий торговый диапазон пока без изменений: 12,3-12,8 рубля за юань", - резюмирует он.