https://1prime.ru/20260818/mosbirzha-872468542.html

Курс юаня перешел к росту в направлении 12,65 рубля

Курс юаня перешел к росту в направлении 12,65 рубля - 18.08.2026, ПРАЙМ

Курс юаня перешел к росту в направлении 12,65 рубля

Курс китайской валюты к российской после утреннего снижения перешел к росту в направлении 12,65 рубля, следует из данных Московской биржи. | 18.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-18T14:18+0300

2026-08-18T14:18+0300

2026-08-18T14:18+0300

рынок

россия

псб

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859566054_0:347:4508:2883_1920x0_80_0_0_ad37bfd018e5793557fb6426940b986b.jpg

МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к российской после утреннего снижения перешел к росту в направлении 12,65 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 14.08 мск повышался на 2 копейки относительно предыдущего закрытия - до 12,64 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 12,56-12,67 рубля. Ослабление рубля происходит на фоне прохождения пикового периода сокращения валютной выручки экспортеров (из-за падения цен, ограничения логистических возможностей), которые уже в июле значительно ограничили предложение иностранной валюты на рынке, полагает Денис Попов из ПСБ. "При этом в моменте наблюдается некоторое улучшение экспортной конъюнктуры: рост цен на нефть, сужение дисконта на российское сырье. Соответственно, в среднесрочной перспективе (с определенным временным лагом в несколько недель), по мере восстановления активности экспортеров на внутреннем валютном рынке, высока вероятность коррекционного укрепления рубля. Рассчитываем на возврат стоимости юаня в середину диапазона 12-12,5 рубля за юань", - добавляет он. Важным триггером для завершения тренда к ослаблению рубля может стать приближение граничных сроков уплаты налогов (28 августа), говорит Попов. "До середины же следующей недели видим повышенные риски дальнейшего ослабления национальной валюты. Текущий торговый диапазон пока без изменений: 12,3-12,8 рубля за юань", - резюмирует он.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, россия, псб