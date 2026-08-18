Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Курс юаня перешел к росту в направлении 12,65 рубля - 18.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260818/mosbirzha-872468542.html
Курс юаня перешел к росту в направлении 12,65 рубля
Курс юаня перешел к росту в направлении 12,65 рубля - 18.08.2026, ПРАЙМ
Курс юаня перешел к росту в направлении 12,65 рубля
Курс китайской валюты к российской после утреннего снижения перешел к росту в направлении 12,65 рубля, следует из данных Московской биржи. | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T14:18+0300
2026-08-18T14:18+0300
рынок
россия
псб
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859566054_0:347:4508:2883_1920x0_80_0_0_ad37bfd018e5793557fb6426940b986b.jpg
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к российской после утреннего снижения перешел к росту в направлении 12,65 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 14.08 мск повышался на 2 копейки относительно предыдущего закрытия - до 12,64 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 12,56-12,67 рубля. Ослабление рубля происходит на фоне прохождения пикового периода сокращения валютной выручки экспортеров (из-за падения цен, ограничения логистических возможностей), которые уже в июле значительно ограничили предложение иностранной валюты на рынке, полагает Денис Попов из ПСБ. "При этом в моменте наблюдается некоторое улучшение экспортной конъюнктуры: рост цен на нефть, сужение дисконта на российское сырье. Соответственно, в среднесрочной перспективе (с определенным временным лагом в несколько недель), по мере восстановления активности экспортеров на внутреннем валютном рынке, высока вероятность коррекционного укрепления рубля. Рассчитываем на возврат стоимости юаня в середину диапазона 12-12,5 рубля за юань", - добавляет он. Важным триггером для завершения тренда к ослаблению рубля может стать приближение граничных сроков уплаты налогов (28 августа), говорит Попов. "До середины же следующей недели видим повышенные риски дальнейшего ослабления национальной валюты. Текущий торговый диапазон пока без изменений: 12,3-12,8 рубля за юань", - резюмирует он.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859566054_102:0:4407:3229_1920x0_80_0_0_9a50cf45bb6960f76ed6b1855b6753f7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, россия, псб
Рынок, РОССИЯ, ПСБ
14:18 18.08.2026
 
Курс юаня перешел к росту в направлении 12,65 рубля

Курс юаня после утреннего снижения перешел к росту в направлении 12,65 рублей

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкРублевые купюры разного достоинства
Рублевые купюры разного достоинства - ПРАЙМ, 1920, 18.08.2026
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к российской после утреннего снижения перешел к росту в направлении 12,65 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 14.08 мск повышался на 2 копейки относительно предыдущего закрытия - до 12,64 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 12,56-12,67 рубля.
Ослабление рубля происходит на фоне прохождения пикового периода сокращения валютной выручки экспортеров (из-за падения цен, ограничения логистических возможностей), которые уже в июле значительно ограничили предложение иностранной валюты на рынке, полагает Денис Попов из ПСБ.
"При этом в моменте наблюдается некоторое улучшение экспортной конъюнктуры: рост цен на нефть, сужение дисконта на российское сырье. Соответственно, в среднесрочной перспективе (с определенным временным лагом в несколько недель), по мере восстановления активности экспортеров на внутреннем валютном рынке, высока вероятность коррекционного укрепления рубля. Рассчитываем на возврат стоимости юаня в середину диапазона 12-12,5 рубля за юань", - добавляет он.
Важным триггером для завершения тренда к ослаблению рубля может стать приближение граничных сроков уплаты налогов (28 августа), говорит Попов. "До середины же следующей недели видим повышенные риски дальнейшего ослабления национальной валюты. Текущий торговый диапазон пока без изменений: 12,3-12,8 рубля за юань", - резюмирует он.
 
РынокРОССИЯПСБ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала