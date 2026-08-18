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В "ГБИГ Холдингс" объяснили запрет майнинга криптовалют в Москве и области

В "ГБИГ Холдингс" объяснили запрет майнинга криптовалют в Москве и области - 18.08.2026, ПРАЙМ

В "ГБИГ Холдингс" объяснили запрет майнинга криптовалют в Москве и области

Запрет майнинга криптовалют в Москве и Московской области касается не только предпринимателей, но и владельцев домашних ферм, которые официально не... | 18.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-18T06:57+0300

2026-08-18T06:57+0300

2026-08-18T06:57+0300

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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Запрет майнинга криптовалют в Москве и Московской области касается не только предпринимателей, но и владельцев домашних ферм, которые официально не регистрировались, рассказал РИА Новости основатель и гендиректор "ГБИГ Холдингс" Руфат Абязов. Запрет майнинга криптовалют в Москве, Подмосковье, а также в ряде муниципальных округов Курской области вступил в силу с 15 августа. "Под ограничение попадают три разные категории, и последствия для всех разные. Домашние майнеры - самая массовая группа и самая уязвимая. Речь о людях, которые держат две-три установки в квартире, на балконе, в гараже или на даче. До сих пор такой майнинг был законным при соблюдении лимита в 6 000 кВт.ч в месяц. С 15 августа в Москве и области он незаконен в любом объеме", - сказал Абязов. Он объяснил, что именно при таком виде майнинга возникает главный конфликт с бытовой инфраструктурой. Квартирная проводка не рассчитана на круглосуточную нагрузку промышленного характера, а перегруз в старом жилом доме - это риск пожара для всего подъезда. Под запретом также оказались и те, кто внесен в реестр Федеральной налоговой службы и платит налоги. Те, кто внесен в реестр майнеров ФНС и платит налоги. Для них запрет означает необходимость либо остановить оборудование, либо физически вывезти его за пределы региона. Кроме того, работать не смогут и операторы майнинговой инфраструктуры. Это площадки, которые размещали оборудование клиентов за оплату: "майнинг-отели", хостинг-провайдеры, владельцы ангаров с подведенной мощностью. Для них запрет означает не приостановку какого-то одного направления, а закрытие всего бизнеса на данной территории, объяснил также Абязов. Ранее майнинг криптовалют был полностью запрещен с 1 января 2025 года до 15 марта 2031 года в 10 субъектах РФ: Дагестан, Северная Осетия, Ингушетия, Чечня, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области. Затем круглогодичный запрет майнинга до 15 марта 2031 года был также введен на юге Иркутской области и в большинстве районов Забайкалья и Бурятии.

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