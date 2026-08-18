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В Москве в ближайшие годы появятся три новых электродепо - 18.08.2026, ПРАЙМ
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В Москве в ближайшие годы появятся три новых электродепо
В Москве в ближайшие годы появятся три новых электродепо - 18.08.2026, ПРАЙМ
В Москве в ближайшие годы появятся три новых электродепо
Три новых электродепо для обслуживания поездов столичного метрополитена появятся в городе в ближайшие три года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T09:43+0300
2026-08-18T09:44+0300
бизнес
россия
москва
сергей собянин
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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Три новых электродепо для обслуживания поездов столичного метрополитена появятся в городе в ближайшие три года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. "В ближайшие годы в Москве будет построено еще три депо", - написал Собянин в личном блоге. Два из них, по словам мэра, заработают в 2029 году. Депо "Бирюлевское" обеспечит работу поездов на новой Бирюлевской линии, а "Троицкое" станет ключевой базой поездов Троицкой линии. "А "Новорижское" обеспечит работу и дальнейшее развитие Рублево-Архангельской линии. Открытие запланировано на 2027 год", - добавил Собянин. Сейчас поезда московского метро обслуживают 23 электродепо, из них 14 были построены и реконструированы начиная с 2011 года, подчеркнул мэр.
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бизнес, россия, москва, сергей собянин
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Сергей Собянин
09:43 18.08.2026 (обновлено: 09:44 18.08.2026)
 
В Москве в ближайшие годы появятся три новых электродепо

Собянин: в Москве в ближайшие три года появятся три новых электродепо

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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Три новых электродепо для обслуживания поездов столичного метрополитена появятся в городе в ближайшие три года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
"В ближайшие годы в Москве будет построено еще три депо", - написал Собянин в личном блоге.
Два из них, по словам мэра, заработают в 2029 году. Депо "Бирюлевское" обеспечит работу поездов на новой Бирюлевской линии, а "Троицкое" станет ключевой базой поездов Троицкой линии.
"А "Новорижское" обеспечит работу и дальнейшее развитие Рублево-Архангельской линии. Открытие запланировано на 2027 год", - добавил Собянин.
Сейчас поезда московского метро обслуживают 23 электродепо, из них 14 были построены и реконструированы начиная с 2011 года, подчеркнул мэр.
 
БизнесРОССИЯМОСКВАСергей Собянин
 
 
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